Стиль життя Шоу-біз

Зендея і Том Холланд одружилися: подробиці таємної церемонії

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Березня 2026, 10:52 2 хв.
Зендея і Том Холланд таємно одружилися
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь