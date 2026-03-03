Зендея і Том Холланд одружилися: подробиці таємної церемонії

Справжня сенсація сколихнула Голлівуд та мільйони фанатів всесвіту Marvel. Одна з найбільш закритих і водночас найулюбленіших пар сучасного кіно нарешті змінила свій статус. Як з’ясувалося, Зендея і Том Холланд таємно одружилися, а новина про це просочилася в медіа завдяки відвертості близького оточення зірок.

Зендея і Том Холланд одружилися: деталі

Подробицями, які пара так ретельно приховувала від папараці, несподівано поділився легендарний стиліст Ло Роуч. Під час церемонії вручення премії Actor Awards він прямо на червоній доріжці підтвердив, що одружилися, хоча сама подія залишилася поза увагою камер.

Весілля вже відбулося. Ви його просто пропустили. Це правда, — лаконічно зазначив Роуч.

Стиліст відмовився розкривати деталі святкування, проте цього зізнання вистачило, щоб мережа вибухнула обговореннями. Самі ж закохані наразі утримуються від офіційних коментарів, зберігаючи вірність своїй звичці не пускати сторонніх у особистий простір.

Як Зендея і Том Холланд пройшли шлях від дружби до шлюбу

Доленосна зустріч відбулася ще у 2016 році на знімальному майданчику фільму Людина-павук: Повернення додому. Протягом кількох років актори наполегливо переконували журналістів, що вони лише близькі друзі.

Проте вже у 2021 році про стосунки заговорили офіційно, а згодом з’явилися й перші чутки про те, що Зендея і Том Холланд таємно одружилися або принаймні заручилися.

Лише через чотири роки після перших пліток сам Том Холланд підтвердив, що зробив коханій пропозицію. Попри світову популярність, парі вдається зберігати ідилію. Зендая неодноразово наголошувала, наскільки їй комфортно працювати зі своїм обранцем:

Мені подобається працювати з ним. Він такий талановитий і захоплений своєю справою. Том завжди викладається на тисячу відсотків, навіть якщо абсолютно виснажений. Я дуже ціную це в ньому, — ділилася зірка.

Тепер, коли стало відомо, що Зендея і Том Холланд офіційно стали сім’єю, шанувальникам залишається лише сподіватися на те, що колись пара все ж поділиться хоча б декількома кадрами зі свого таємного свята.

