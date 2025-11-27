Фронтмен группы Adam уже 9-й день находится в коме: жена рассказала о состоянии певца

Лидер украинской группы Adam Михаил Клименко уже девятый день находится в коме из-за осложнений туберкулезного менингита. Об этом сообщила его жена Саша Норова в Instagram, поделившись новой информацией о состоянии здоровья музыканта — детали читай в материале.

Лидер группы Adam находится в коме: что известно

По словам Норовой, состояние Клименко остается стабильным, но критическим. Она выразила надежду на его выздоровление, отметив, что рассказывает мужчине о поддержке от поклонников, присылающих слова поддержки.

Я вас благодарю и прошу, пожалуйста, не переставайте со мной молиться и верить. Я верю и молюсь Богу, всем спасибо

, — написала она. Супруга также подчеркнула, что лечение обходится более чем в 25 тысяч гривен в день, поэтому семья продолжает собирать средства на медицинские расходы.

Жена певца анонсировала молебен за здоровье Михаила Клименко, который состоится 28 ноября в 19:00 в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Она пригласила всех неравнодушных присоединиться к совместной молитве, чтобы поддержать музыканта в этот трудный период.

Группа Adam известна своими хитами, а Михаил Клименко как талантливый автор песен и исполнитель. Поклонники активно распространяют информацию о сборе средств, надеясь на скорейшее выздоровление артиста.

