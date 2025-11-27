Фронтмен гурту Adam вже 9-й день перебуває у комі: дружина розповіла про стан співака

Лідер українського гурту Adam Михайло Клименко вже дев’ятий день перебуває у комі через ускладнення від туберкульозного менінгіту. Про це повідомила його дружина Саша Норова у сторіс в Instagram, поділившись новою інформацією щодо стану здоров’я музиканта — деталі читай у матеріалі.

Лідер гурту Adam перебуває у комі: що відомо

За словами Норової, стан Клименка залишається стабільним, але критичним. Вона висловила надію на його одужання, зазначивши, що розповідає чоловікові про підтримку від шанувальників, які надсилають слова підтримки.

Я вам дякую і прошу, будь ласка, не переставайте зі мною далі молитися і вірити. Я вірю і молюся Богу, усім дякую

, — написала вона. Дружина також підкреслила, що лікування обходиться у понад 25 тисяч гривень на день, тому сім’я продовжує збирати кошти на медичні витрати.

Дружина співака анонсувала молебень за здоров’я Михайла Клименка, який відбудеться 28 листопада о 19:00 у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві. Вона запросила всіх небайдужих приєднатися до спільної молитви, аби підтримати музиканта в цей важкий період.

Гурт Adam відомий своїми хітами, а Михайло Клименко — як талановитий автор пісень і виконавець. Шанувальники активно поширюють інформацію про збір коштів, сподіваючись на швидке одужання артиста.

Раніше ми писали, що Степан Гіга переніс операцію — читай у матеріалі, що відомо про стан співака.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!