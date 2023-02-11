Два, три или, может, пять? Сколько раз в день нужно есть — объясняет Анита Луценко

В обществе есть немало споров на тему питания. Что правильно есть, что наоборот — невероятно вредно, какие продукты помогут похудеть, а с какими можно быстро набрать вес.

Об одной из таких тем мы сегодня и поговорим. Сколько раз в день нужно есть и в каких случаях — рассказала тренер и ведущая проекта Зважені та щасливі Анита Луценко.

Питаться можно и один, и пять раз в день. Но у каждого из вариантов есть свои преимущества и недостатки.

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Сколько раз нужно есть — сразу скажу, такого нет. Есть комфортный для тебя режим и удобный в расписании дня, — объясняет тренер.

Питание пять раз в день

Такое количество приемов пищи — это обязательное условие для людей, имеющих язву. Для них пятиразовое питание подходит в качестве лечебной диеты.

Но что касается здоровых людей — им столько приемов пищи не нужно, они не должны питаться, как больные.

Четыре приема пищи в день

Это может быть удобным способом питания, содержащим три полноценных приема пищи и один перекус. Его можно добавить в промежутке между завтраком и обедом или же между обедом и ужином.

К тому же за четыре приема пищи можно вместить необходимую суточную норму калорий, белков, жиров и углеводов для организма.

Не советую делать капучино перекусом, лучше совмести перекус с едой, — говорит Луценко

Трехразовое питание

Если ты будешь есть исключительно в отведенное на питание время, то есть только завтракать, обедать и ужинать, все равно не получится перебрать в калориях.

Если употреблять даже по 500 ккал за один прием пищи, а это немало, то за день получится около 1500–1700 калорий. И это прекрасно позволит поддерживать тело в форме.

Но проблема в промежутках между приемами пищи. Например, кофе, чай, компоты могут за день добавить 500–700 калорий, которые уже могут быть лишними.

Питание два раза в день

Тоже допустимый вариант, если нет возможности есть чаще. Однако такое количество приемов пищи может вызвать недостачу суточной нормы белка, клетчатки и витаминов в организме.

Чтобы организм чувствовал себя комфортно, ему необходимо около 80 г белка в день.

Он содержится в твороге, яйцах, курице, рыбе, бобовых.

Поэтому, если тебе подходит питаться два раза в день, следи, чтобы организм получал нужное количество КБЖУ.

Одноразовое питание

Будем откровенны, плюсов в таком питании нет. Постоянные подъедания в течение дня с небольшими перерывами — не лучший способ приема пищи.

Это не здорово, вредит организму и всем системам, стимулирует есть еще больше.

В результате организм привыкает, что все время должна поступать пища, и он готов, пуская соки каждые 30 минут, — рассказывает Луценко.

Тренер добавляет: так зарабатывают диабет и лишний вес, неправильное пищевое поведение и страдания на фоне “я, еда и моя фигура”.

Выбирай, какое питание подходит именно для тебя. А чтобы обогатить свой организм витаминами, ранее мы рассказывали о продуктах, которые содержат наибольшее количество витамина С.

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