Два, три или, может, пять? Сколько раз в день нужно есть — объясняет Анита Луценко

В обществе есть немало споров на тему питания. Что правильно есть, что наоборот — невероятно вредно, какие продукты помогут похудеть, а с какими можно быстро набрать вес.
Об одной из таких тем мы сегодня и поговорим. Сколько раз в день нужно есть и в каких случаях — рассказала тренер и ведущая проекта Зважені та щасливі Анита Луценко.
Питаться можно и один, и пять раз в день. Но у каждого из вариантов есть свои преимущества и недостатки.
Сколько раз нужно есть — сразу скажу, такого нет. Есть комфортный для тебя режим и удобный в расписании дня, — объясняет тренер.
Сколько раз нужно есть — сразу скажу, такого нет. Есть комфортный для тебя режим и удобный в расписании дня, — объясняет тренер.
Такое количество приемов пищи — это обязательное условие для людей, имеющих язву. Для них пятиразовое питание подходит в качестве лечебной диеты.
Но что касается здоровых людей — им столько приемов пищи не нужно, они не должны питаться, как больные.
Это может быть удобным способом питания, содержащим три полноценных приема пищи и один перекус. Его можно добавить в промежутке между завтраком и обедом или же между обедом и ужином.
К тому же за четыре приема пищи можно вместить необходимую суточную норму калорий, белков, жиров и углеводов для организма.
Не советую делать капучино перекусом, лучше совмести перекус с едой, — говорит Луценко
Не советую делать капучино перекусом, лучше совмести перекус с едой, — говорит Луценко
Если ты будешь есть исключительно в отведенное на питание время, то есть только завтракать, обедать и ужинать, все равно не получится перебрать в калориях.
Фото: Unsplash
Если употреблять даже по 500 ккал за один прием пищи, а это немало, то за день получится около 1500–1700 калорий. И это прекрасно позволит поддерживать тело в форме.
Но проблема в промежутках между приемами пищи. Например, кофе, чай, компоты могут за день добавить 500–700 калорий, которые уже могут быть лишними.
Тоже допустимый вариант, если нет возможности есть чаще. Однако такое количество приемов пищи может вызвать недостачу суточной нормы белка, клетчатки и витаминов в организме.
Чтобы организм чувствовал себя комфортно, ему необходимо около 80 г белка в день.
Чтобы организм чувствовал себя комфортно, ему необходимо около 80 г белка в день.
Он содержится в твороге, яйцах, курице, рыбе, бобовых.
Поэтому, если тебе подходит питаться два раза в день, следи, чтобы организм получал нужное количество КБЖУ.
Будем откровенны, плюсов в таком питании нет. Постоянные подъедания в течение дня с небольшими перерывами — не лучший способ приема пищи.
Это не здорово, вредит организму и всем системам, стимулирует есть еще больше.
В результате организм привыкает, что все время должна поступать пища, и он готов, пуская соки каждые 30 минут, — рассказывает Луценко.
В результате организм привыкает, что все время должна поступать пища, и он готов, пуская соки каждые 30 минут, — рассказывает Луценко.
Тренер добавляет: так зарабатывают диабет и лишний вес, неправильное пищевое поведение и страдания на фоне “я, еда и моя фигура”.
Выбирай, какое питание подходит именно для тебя. А чтобы обогатить свой организм витаминами, ранее мы рассказывали о продуктах, которые содержат наибольшее количество витамина С.
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