Здоровье и красота

Два, три или, может, пять? Сколько раз в день нужно есть — объясняет Анита Луценко

Диана Просяник, практикант сайта 11 февраля 2023, 08:00
скільки разів на день потрібно їсти
Фото: Unsplash

Больше новостей
Як прибрати вушка на стегнах — всі способи
Идеальная фигура — достижима! Как убрать “ушки” на бедрах — действенные способы
дрон-камікадзе
Летит дрон-камикадзе? Как спастись во время атаки дома и на улице
Павербанк
Чтобы был надежным: как выбрать повербанк для ноутбука
Максим Струк
Расплакался по возвращении домой! Защитник Азовстали — о том, почему не считает себя героем, и про свой путь на войне
Смотреть больше

Материалы по теме

Що покласти в домашню аптечку - поради МОЗ
Неотложная помощь у тебя под рукой — что положить в домашнюю аптечку и как часто ее обновлять
Що буде, якщо здерти родимку: пояснюють дерматологи
Обычная царапина или причина меланомы? Что будет, если содрать родинку на теле
Питання стоматологу: відповіді на ТОП-10 запитань стоматологу
О правильном уходе, кариесе, зубах мудрости, брекетах, имплантах — самые частые вопросы к стоматологу
Інвалідність
Во время войны это еще проще: как оформить инвалидность в Украине

Видео
0:04:04
Карта бойових дій в Україні

Актуальная карта боевых действий в Украине 11 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
Літак
Характеристики ракеты Х-101: что известно о снарядах, которыми Россия обстреливает Украину
Карта бойових дій в Україні 10.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 10 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:42
Історії українських жінок, що забезпечують зв’язок на фронті
Воюют, чтобы дети жили в свободной стране — как женщины на фронте обеспечивают связь и спасают жизнь
0:00:25
Два, три или, может, пять? Сколько раз в день нужно есть — объясняет Анита Луценко
Взрыв в Дарницком районе Киева: из-под завалов бывшего завода спасают людей
0:02:47
Ситуація на Херсонському напрямку 09.02.2023
В контрнаступление хотят даже раненые! Боевой дух армейцев на Херсонском направлении поражает
0:27:33
Коли України отримає літаки від партнерів: Подоляк про перемовини
Позиция на столе переговоров — Подоляк о передаче Украине истребителей
Карта бойових дій в Україні 09.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 9 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:01
Запорожье обстрелы
Несокрушимое Запорожье: ужасные воспоминания жителей о новогоднем обстреле города
Больше видео
Місячний календар вдалих днів на лютий 2023: детально
Читать дальше
Планирование — залог успеха: лунный календарь удачных дней на февраль 2023
Рецепт шоколадної вівсянки від Джеймі Олівера
Читать дальше
Шоколадная овсянка с орехами и фруктами — идеальное решение на завтрак. Рецепт от Джейми Оливера

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь