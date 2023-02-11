Два, три чи, може, п’ять? Скільки разів на день потрібно їсти — пояснює Аніта Луценко

У суспільстві точиться чимало суперечок на тему харчування. Що правильно їсти, що навпаки — неймовірно шкідливе, які продукти допоможуть схуднути, а з якими можна швидко набрати вагу.

Про одну з таких тем ми сьогодні й поговоримо. Скільки разів на день потрібно їсти та в яких випадках — розповіла тренерка та ведуча проекту Зважені та щасливі Аніта Луценко.

Харчуватися можна і один, і п’ять разів на день. Та у кожного з випадків є свої переваги й недоліки.

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Скільки разів потрібно їсти — одразу скажу, такого немає. Є комфортний для тебе режим і зручний в розкладі дня, — пояснює тренерка.

Харчування п’ять разів на день

Така кількість прийомів їжі — це обов’язкова умова для людей, що мають виразку. Для них п’ятиразове харчування підходить як лікувальна дієта.

Та що стосується здорових людей — їм стільки прийомів їжі не потрібно, вони не мають харчуватися, як хворі.

Чотири прийоми їжі на день

Це може бути зручним способом харчування, що містить три повноцінні прийоми їжі та один перекус. Його можна додати в проміжку між сніданком та обідом або між обідом та вечерею.

До того ж за чотири прийоми їжі можна вмістити необхідну добову норму калорій, білків, жирів та вуглеводів для організму.

Не раджу робити капучино перекусом, краще поєднайте перекус із їжею, — каже Луценко

Триразове харчування

Якщо ти їстимеш виключно у відведений на харчування час, тобто лише снідати, обідати та вечеряти, все одно не вийде перебрати в калоріях.

Якщо вживати навіть по 500 ккал за один прийом їжі, а це чимало, то за день вийде близько 1500–1700 калорій. І це прекрасно дозволить підтримувати тіло у формі.

Та проблема у проміжках між прийомами їжі. Наприклад, кава, чай, компоти можуть за день додати 500–700 калорій, які вже можуть бути зайвими.

Харчування двічі на день

Також можливий варіант, якщо немає змоги їсти частіше. Проте така кількість прийомів їжі може викликати недостачу добової норми білка, клітковини та вітамінів в організмі.

Щоб організм почувався комфортно, йому необхідно близько 80 г білка на день.

Він міститься у кисломолочному сирі, яйцях, курці, рибі, бобових.

Тому якщо тобі підходить харчуватися двічі на день, слідкуй, щоб організм отримував потрібну кількість КБЖУ.

Одноразове харчування

Будьмо відвертими, плюсів у такому харчуванні немає. Постійні під’їдання протягом дня з невеликими перервами — не найкращий спосіб прийому їжі.

Це не здорово, шкодить організму та всім системам, стимулює їсти ще більше.

Як наслідок, організм звикає, що увесь час має надходити їжа, і він готовий, пускаючи соки кожні 30 хвилин, — розповідає Луценко.

Тренерка додає: так заробляють діабет і зайву вагу, неправильну харчову поведінку і страждання на тлі “я, їжа і моя фігура”.

Обирай, яке харчування підходить саме для тебе. А щоб збагатити свій організм вітамінами, раніше ми розповідали, про продукти, які містять найбільшу кількість вітаміну С.

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