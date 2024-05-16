Сколько стоит черешня во Львове и крупнейших супермаркетах Украины

Стоит появиться на прилавках рынков и магазинов черешни, и ты понимаешь — вот оно лето, смотрит на тебя сладкими, налитыми соком ягодками. Сколько же стоит килограмм черешни в супермаркетах и ​​на рынке Львова — читай и сравнивай цены.

В этом году, говорят продавцы и садоводы, черешня поспешила и даже обогнала лето — созрела на три недели раньше обычного. И хотя часть южного региона страны находится в зоне боевых действий, нехватка черешни нам не грозит.

А все потому, что и до войны мы были вторыми в мире по объему производства черешни, немало продавали ее на экспорт, но и сами потребляли вволю. Будет хватать нам ягоды и в этом году.

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Какая цена черешни во Львове

Львов, который сейчас принимает немало переселенцев, может похвастаться повышением спроса на ягоды и снижением цен на черешню.

По сравнению с прошлым годом, цена на черешню упала на 16%.

На львовском рынке Шувар цена черешни за 1 килограмм составляет от 75 до 120 грн, а вот в магазинах она немного выше: от 107 до 160 гривен за килограмм.

Об этом изданию OBOZ.UA сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции Шувар во Львове. Она сказала, что в прошлом году начало сезона черешни пришлось на 30 мая, а в этом году ягода поступила гораздо раньше.

На рынке уже появилось много черешни, и это способствует снижению цен на нее. Если погодные условия останутся такими же благоприятными, то можно ожидать еще большее снижение цен.

Хотя нынешняя ситуация в стране придает немало проблем логистам, которые руководят доставкой черешни к потребителю, так что если случаются колебания цены, то, скорее всего, это будет связано с дополнительными рисками перевозок.

Цены на черешню в магазинах

Магазины еще только начали получать черешню от поставщиков, так что пока средняя цена на магазинную ягоду составляет около 140 гривен за килограмм.

Но с увеличением поставок цены также будут меняться. Вот какая цена на черешню в магазинах самых распространенных торговых сетей:

METRO — 166, 30 грн/кг;

Сильпо — 99,90 грн/кг;

NOVUS — 107 грн/кг.

Раньше мы рассказывали тебе, как убрать из черешни червячков.

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