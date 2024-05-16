Скільки коштує черешня у Львові та у найбільших супермаркетах України

Варто з’явитися на прилавках ринків та магазинів черешні, і ти розумієш — от воно літо, дивиться на тебе солодкими, налитими соком ягідками. Скільки ж коштує кілограм черешні в супермаркетах та на ринку Львова — читай та порівнюй ціни.

Цьогоріч, кажуть подавці та садівники, черешня поспішила й навіть обігнала літо — визріла на три тижні раніше, ніж зазвичай. І хоча частина південного регіону країни перебуває в зоні бойових дій, нестача черешні нам не загрожує.

А все тому, що й до війни ми були другими у світі по об’єму виробництва черешні, чимало продавали її на експорт, але й і самі споживали досхочу. Тож вистачатиме нам ягоди і цього року.

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Яка ціна черешні у Львові

Львів, який нині приймає чимало переселенців, може похвалитися підвищенням попиту на ягоди та водночас зниженням цін на черешню.

Порівняно з минулим роком ціна на черешню впала на 16%.

На львівському ринку Шувар ціна черешні за 1 кілограм становить від 75 до 120 грн, а от у магазинах вона трохи вища: від 107 до 160 гривень за кілограм.

Про це виданню OBOZ.UA повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу гуртового ринку сільськогосподарської продукції Шувар у Львові. Вона сказала, що минулого року початок сезону черешні припав на 30 травня, а цього року ягода поступила значно раніше.

На ринку вже з’явилося багато черешні, і це сприяє зниженню цін на неї. Якщо погодні умови лишаться такими ж самими сприятливими, то можна очікувати на іще більше зниження цін.

Хоча нинішня ситуація в країні додає чимало проблем логістам, які саме керують доставлянням черешні до споживача, тож якщо траплятимуться коливання ціни, то скоріш за все, це буде пов’язане з додатковими ризиками перевезень.

Ціни на черешню в магазинах

Магазини ще тільки розпочали отримувати черешню від постачальників, тож поки середня ціна на магазинну ягоду становить близько 140 гривень за кілограм.

Але зі збільшенням поставок ціни також змінюватимуться. Ось яка ціна на черешню в магазинах самих розповсюджених торговельних мереж:

METRO — 166, 30 грн/кг;

Сільпо — 99,90 грн/кг;

NOVUS — 107 грн/кг.

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