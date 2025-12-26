Сколько стоит подписка на Netflix в Украине

Несмотря на глобальные тенденции повышения стоимости стриминговых сервисов в США и странах Западной Европы, для украинского рынка Netflix сохраняет одну из самых лояльных ценовых политик.

В 2025 году стоимость подписки остается стабильной, хотя пользователям следует учитывать валютные колебания при оплате — детали читай в материале.

Основные тарифные планы на Netflix в Украине

На сегодня в Украине действуют три основных пакета услуг, которые отличаются качеством изображения и количеством устройств для одновременного просмотра:

Базовый (Basic) — €4,99 в месяц, в который входят следующие параметры:

качество: HD (720p).

ограничение: просмотр и загрузка контента только на одном устройстве одновременно.

для кого: лучший вариант для индивидуального использования на смартфоне или ноутбуке.

Стандартный (Standard) — €7,49 в месяц:

качество: Full HD (1080p).

ограничение: возможность смотреть и загружать фильмы на двух устройствах одновременно.

особенность: позволяет добавить одного дополнительного участника за отдельную плату.

Премиум (Premium) — €9,99 в месяц:

качество: Ultra HD (4K) + HDR.

аудио: поддержка пространственного аудио (Netflix spatial audio).

ограничение: одновременный просмотр на четырех устройствах, загрузка — на шести.

особенность: позволяет добавить к двум дополнительным участникам.

Netflix продолжает активно ограничивать совместное использование паролей. Если ты хочешь официально поделиться своим аккаунтом с кем-то проживающим по другому адресу, в 2025 году это стоит €2,99 в месяц за каждого дополнительного участника.

Расчеты на платформе для Украины производятся в евро. Конечная сумма в гривнах зависит от актуального курса твоего банка на день списания средств. Некоторые банки могут взимать небольшую комиссию за конвертацию валюты, поэтому реальная цена в гривнах может быть на 2–5% выше прямого курса.

Все тарифы включают доступ к украинскому интерфейсу и обширной библиотеке фильмов и сериалов с украинским дубляжом или субтитрами, количество которых в 2025 году существенно выросло.

Украина остается в списке стран с более низкой стоимостью подписки. Для сравнения, в США цена за премиум-пакет в 2025 году составляет $24,99, что почти в 2,5 раза дороже, чем для украинских зрителей.

Раньше мы писали, что HBO Max доступен в Украине — читай в материале, что известно.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!