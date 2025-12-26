Скільки коштує підписка на Netflix в Україні

Попри глобальні тенденції до підвищення вартості стрімінгових сервісів у США та країнах Західної Європи, для українського ринку Netflix зберігає одну з найлояльніших цінових політик.

У 2025 році вартість передплати залишається стабільною, хоча користувачам варто враховувати валютні коливання при оплаті — деталі читай у матеріалі.

Основні тарифні плани на Netflix в Україні

На сьогодні в Україні діють три основні пакети послуг, які відрізняються якістю зображення та кількістю пристроїв для одночасного перегляду:

Базовий (Basic) — €4,99 на місяць, в який входять такі параметри:

якість: HD (720p).

обмеження: перегляд та завантаження контенту лише на одному пристрої одночасно.

для кого: найкращий варіант для індивідуального використання на смартфоні або ноутбуці.

Стандартний (Standard) — €7,49 на місяць:

якість: Full HD (1080p).

обмеження: можливість дивитися та завантажувати фільми на двох пристроях одночасно.

особливість: дозволяє додати одного додаткового учасника за окрему плату.

Преміум (Premium) — €9,99 на місяць:

якість: Ultra HD (4K) + HDR.

аудіо: підтримка просторового аудіо (Netflix spatial audio).

обмеження: одночасний перегляд на чотирьох пристроях, завантаження — на шістьох.

особливість: дозволяє додати до двох додаткових учасників.

Netflix продовжує активно обмежувати спільне використання паролів. Якщо ти хочеш офіційно поділитися своїм акаунтом з кимось, хто проживає за іншою адресою, у 2025 році це коштує €2,99 на місяць за кожного додаткового учасника.

Розрахунки на платформі для України здійснюються в євро. Кінцева сума в гривнях залежить від актуального курсу твого банку на день списання коштів. Деякі банки можуть стягувати невелику комісію за конвертацію валюти, тому реальна ціна в гривнях може бути на 2–5% вищою за прямий курс.

Усі тарифи включають доступ до українського інтерфейсу та великої бібліотеки фільмів і серіалів з українським дубляжем або субтитрами, кількість яких у 2025 році суттєво зросла.

Україна залишається у списку країн з нижчою вартістю підписки. Для порівняння, у США ціна за преміум-пакет у 2025 році сягає $24,99, що майже у 2,5 раза дорожче, ніж для українських глядачів.

Раніше ми писали, що HBO Max доступний в Україні — читай у матеріалі, що відомо.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!