Как MAUDAU готовится к Черной пятнице 2025: магическая пророкуля и скидки

Черная пятница 2025 уже не за горами — 28 ноября стартует самая ожидаемая распродажа года. Но задолго до этой даты онлайн-маркет повседневных штук MAUDAU начинает многоэтапную подготовку, которая охватывает всё — от переговоров с поставщиками до креативной геймификации с предсказаниями будущего.

Черная пятница — это не просто один день распродажи. Это целый сезон, когда онлайн-ритейл работает на максимальных оборотах, предлагая одни из самых низких цен и крупнейших скидок в году. Поэтому подготовка в MAUDAU стартует за несколько месяцев и охватывает несколько ключевых направлений.

Работа с поставщиками и формирование товарного предложения

Первый и ключевой этап — переговоры с поставщиками для получения лучших цен на период Черной пятницы.

Команда MAUDAU отбирает «героев распродажи» — товары-магниты, которые привлекают внимание и генерируют трафик. Их размещают на главной странице, в тематических подборках и отмечают бейджами со скидками, чтобы покупатели быстро находили самые выгодные предложения.

Креативная концепция 2025: предсказания и легкая эзотерика

Подготовка креативной концепции к Черной пятнице начинается за несколько месяцев, ведь создание кампании требует времени.

В этом году MAUDAU выбрала тему предсказаний и лёгкой эзотерики — актуальную в период неопределённости, когда люди хотят знать своё будущее. Идея «предсказания бешеных скидок» проходит через все каналы коммуникации.

С 1 по 17 ноября на сайте MAUDAU действует геймификация по сбору контактов — интерактивная игра с элементами предсказаний, которая предшествует основной распродаже.

Как работают скидки

Главный герой геймификации — магическая пророкуля, которая делает скидки для каждого гостя сайта. Механика проста:

Пользователь заходит на сайт и видит интерактив с пророкулей. Выбирает одну из четырёх «пророкуль». Получает шуточное предсказание о своём шопинге. Вместе с ним — промокод на дополнительную скидку, которую можно использовать сразу.

Новые пользователи оставляют контакт для участия — это помогает собрать тёплую базу перед распродажей. Зарегистрированные игроки могут участвовать напрямую.

Закулисье Черной пятницы

Геймификация выполняет сразу несколько задач:

Собирает тёплую базу контактов для email и Viber-рассылок перед Черной пятницей

Подогревает интерес к распродаже через игровой формат

Даёт мгновенную выгоду — промокоды действуют ещё до старта акции

Создаёт вирусный эффект, потому что люди охотно делятся предсказаниями

Параллельно команда MAUDAU готовит лендинги и подбирает товары со скидками.

Собранная база используется для персонализированных рассылок:

Участники «пророкули» — эксклюзивные предложения и напоминания о промокодах

Новые пользователи — приветственные письма с топ-скидками

Лояльные клиенты — бонусы и ранний доступ

Рассылки осуществляются через email и Viber с чёткой сегментацией аудитории.

С 1 по 17 ноября на сайте MAUDAU работает магическая пророкуля со скидками. Это время собрать тёплые контакты, разогреть аудиторию и дать возможность гостям получить ранние скидки.

А 28 ноября, в саму Черную пятницу, стартует главная распродажа с лучшими ценами года. Акция продлится до конца ноября с волнами новых предложений, категорийными подборками и эксклюзивными бандлами для участников геймификации.

Традиция Черной пятницы берет свое начало из Америки. Подробнее об этом мероприятии и его значении мы рассказывали раньше.

