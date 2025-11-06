Як MAUDAU готується до Чорної п’ятниці 2025: магічна пророкуля та знижковидіння

Чорна п’ятниця 2025 вже не за горами — 28 листопада стартує найочікуваніший розпродаж року. Але задовго до цієї дати онлайн-маркет повсякденних штук MAUDAU розпочинає багатоетапну підготовку, яка охоплює все — від переговорів із постачальниками до креативної гейміфікації з передбаченнями майбутнього.

Чорна п’ятниця — це не просто один день розпродажу. Це цілий сезон, коли онлайн-ритейл працює на максимальних обертах, пропонуючи одні з найнижчих цін та найбільших знижок у році. Тому підготовка в MAUDAU стартує за кілька місяців і охоплює кілька ключових напрямків.

Робота з постачальниками та формування товарної пропозиції

Перший і ключовий етап — переговори з постачальниками для отримання найкращих цін на період Чорної п’ятниці.

Команда MAUDAU відбирає “героїв розпродажу” — товари-магніти, що привертають увагу та генерують трафік. Їх розміщують на головній сторінці, у тематичних добірках і позначають бейджами зі знижками, щоб покупці швидко знаходили найвигідніші пропозиції.

Креативна концепція 2025: передбачення та легка езотерика

Підготовка креативної концепції до Чорної п’ятниці починається за кілька місяців, адже створення кампанії потребує часу.

Цьогоріч MAUDAU обрала тему передбачень та легкої езотерики — актуальну у період невизначеності, коли люди хочуть знати своє майбутнє. Ідея “передбачення шалених знижок” проходить через усі канали комунікації.

З 1 по 17 листопада на сайті MAUDAU діє гейміфікація зі збору контактів — інтерактивна гра з елементами передбачень, що передує основному розпродажу.

Як працюють знижковидіння

Головний герой гейміфікації — магічна пророкуля, що робить “знижковидіння” для кожного гостя сайту. Механіка проста:

Користувач заходить на сайт і бачить інтерактив з пророкулею. Обирає одну з чотирьох “пророкуль”. Отримує жартівливе передбачення про свій шопінг. Разом із ним — промокод на додаткову знижку, яку можна використати одразу.

Нові користувачі залишають контакт для участі — це допомагає зібрати теплу базу перед розпродажем. Зареєстровані гравці можуть брати участь безпосередньо.

Залаштунки Чорної п’ятниці

Гейміфікація виконує одразу кілька завдань:

Збирає теплу базу контактів для email та Viber-розсилок перед Чорною п’ятницею

Підігріває інтерес до розпродажу через ігровий формат

Дає миттєву вигоду — промокоди діють ще до старту акції

Створює вірусний ефект, бо люди охоче діляться передбаченнями

Паралельно команда MAUDAU готує лендінги та підбирає товари зі знижками.

Зібрана база використовується для персоналізованих розсилок:

Учасники “пророкулі” — ексклюзивні пропозиції та нагадування про промокоди

Нові користувачі — вітальні листи з топ-знижками

Лояльні клієнти — бонуси та ранній доступ

Розсилки здійснюються через email і Viber із чіткою сегментацією аудиторії.

З 1 по 17 листопада на сайті MAUDAU працює магічна пророкуля зі знижковидіннями. Це час зібрати теплі контакти, розігріти аудиторію та дати можливість гостям отримати ранні знижки.

А 28 листопада, на саму Чорну п’ятницю, стартує головна розпродаж із найкращими цінами року. Акція триватиме до кінця листопада з хвилями нових пропозицій, категорійними добірками та ексклюзивними бандлами для учасників гейміфікації.

Традиція Чорної п’ятниці бере свій початок з Америки. Детальніше про цей захід та його значення ми розповідали раніше.

