Сможет ли Довбик полноценно заменить Кастельяноса в Жироне?

Испанские СМИ довольно сдержанно отреагировали на переход украинского нападающего в Жирону, ограничившись преимущественно статистическими данными украинца.

К примеру, Football Espana написала следующее: “Довбик является признанным украинским форвардом на международном уровне. Теперь он присоединится к соотечественнику Виктору Цыганкову в Каталонии. Уже в воскресенье Довбик вышел на поле в заключительном предсезонном матче Жироны против Лацио.

Довбик перейдет в состав команды за рекордную сумму в 7 млн евро, что делает его самым ценным игроком в истории Жироны. Каталонская команда заключила контракт, предусматривающий чуть более половины прав на футболиста, остальные останутся в собственности Днепра-1, а доля полученных средств будет передана датскому ФК Мидтьюлланн.

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Руководство Жироны надеется на то, что Довбик, в прошлом сезоне забивший 32 гола на всех фронтах, сможет внести такой же значительный вклад, как его предшественник Тати Кастелланос. Последний поразил зрителей во время аренды из Нью-Йорка в 2022-23 годах.

В следующем сезоне Жирона направляет значительные усилия на то, чтобы участия в европейских кубках. С учетом текущей формы команды шансы на успех, несомненно, будут”.

Действительно интересно то, сможет ли Артем полноценно заменить Кастельяноса. Сколько забьет украинец и какое место займет команда? Ставки на это, как и на каждый отдельный матч Жироны и Ла Лиги, принимает БК Mostbet.

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Если все аспекты адаптации Довбика пройдут успешно, Жирона может быстро забыть о потере Кастельяноса.

В случае с аргентинцем, его роль требовала двух главных навыков: активного взаимодействия с мячом после вертикальных передач и удачного завершения атак в пределах штрафной.

Эти цифры говорили сами за себя — 13 голов из 11 ожидаемых возможностей, 40% выигранных единоборств в нападении и 42% успешных воздушных дуэлей.

Теоретически, Довбик может взять на себя эти задачи, но вопрос об эффективности остается открытым. В течение прошлого сезона украинец выигрывал чуть менее 30% единоборств в нападении, даже при относительно более высоком объеме (приблизительно 12 по сравнению с 6 в среднем). Показатели воздушных поединков также не достигают высоких результатов — 36% на чуть больше трех попыток в среднем за матч (в то время как Кастельянос имел высокий показатель на более чем 4,5 попытки).

Но следует учитывать возможность улучшения этих показателей благодаря игре в команде и качеству партнеров. Если присмотреться к статистике Валентина в Нью-Йорке, то можно заметить подобные показатели к Артемовым – 30% выигранных единоборств в нападении с 8 попытками.

Гораздо важнее качества, которые украинский форвард может внести в игру своей новой команды. Одним из главных преимуществ является более широкий спектр навыков в подыгрыве. Кастельянос, как настоящий нападающий, был в основном сосредоточен на штрафной и ставил акцент на минимальное количество прикосновений. С другой стороны, Довбик более склонен опускаться ниже, тянуть мяч, ускорять атаки и иногда придумывать сложные передачи.

Важно учесть, что в арсенале Довбика присутствуют навыки, позволяющие ему самостоятельно творить и разрешать эпизоды. Речь идет, в частности, о его искусном дриблинге, сочетающем в себе силу и скорость.

А также стоит отметить его удар, который не хуже, чем у Кастельяноса. Артем умеет отлично выстрелять издалека, и в его активе уже есть несколько голов из штрафных.

Также следует обратить внимание на его вклад в игру в обороне. Довбик может увеличить дисциплину на первой линии прессинга каталонцев, которые очень полагаются на этот аспект. Кастельянос, будучи энергичным и динамичным во всех аспектах игры, часто разрушал игру своей опрометчивостью из-за выпадения и фолы.

К примеру, Довбик в среднем выигрывал вдвое меньше единоборств в обороне, чем Валентин в прошлом сезоне (1.6 по сравнению с 3.3). Однако в то же время он был менее активен в нарушении правил (1.2 фола против 1.4). Особенно заметна разница в количестве желтых карточек. За прошедший сезон Довбик получил всего две карточки, тогда как Кастельянос — невероятные 14 (!).

Кстати, говоря о спорте, невозможно не упомянуть об Олимпийских играх 2024 года, на которые не приглашены РФ и Беларусь. И так должно быть на всех спортивных площадках.

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