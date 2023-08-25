Чи зможе Довбик повноцінно замінити Кастельяноса у Жироні?

Іспанські ЗМІ доволі стримано відреагували на перехід українського нападника до Жирони, обмежившись переважно статистичними даними українця.

Наприклад, Football Espana написала наступне: “Довбик є визнаним українським форвардом на міжнародному рівні. Тепер він приєднається до співвітчизника Віктора Циганкова в Каталонії. Вже у неділю Довбик вийшов на поле в заключному передсезонному матчі Жирони проти Лаціо.

Довбик перейде до складу команди за рекордну суму у 7 млн євро, що робить його найціннішим гравцем в історії Жирони. Каталонська команда уклала контракт, що передбачає трохи більш ніж половину прав на футболіста, решта залишиться у власності Дніпра-1, а частка отриманих коштів буде передана датському ФК Мідтьюлланн.

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Керівництво Жирони покладає сподівання на те, що Довбик, який в минулому сезоні забив 32 голи на всіх фронтах, зможе внести такий же значний вклад, як його попередник Таті Кастелланос. Останній вразив глядачів під час оренди з Нью-Йорка у 2022-23 роках.

У наступному сезоні Жирона спрямовує значні зусилля на здобуття права участі у європейських кубках. З урахуванням поточної форми команди, шанси на успіх, безсумнівно, будуть”.

Справді цікавим є те, чи зможе Артем повноцінно замінити Кастельяноса. Скільки заб’є українець і яке місце посяде команда? Ставки на це, як і на кожен окремий матч Жирони та Ла Ліги загалом, приймає БК Mostbet.

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Якщо всі аспекти адаптації Довбика пройдуть успішно, то Жирона може швидко забути про втрату Кастельяноса.

У випадку з аргентинцем, його роль вимагала двох головних навичок: активної взаємодії з м’ячем після вертикальних передач і вдалого завершення атак в межах карного майданчика.

Ці цифри говорили самі за себе – 13 голів з 11 очікуваних можливостей, 40% виграних єдиноборств у нападі і 42% успішних повітряних дуелей.

Теоретично, Довбик може взяти на себе ці завдання, але питання щодо ефективності залишається відкритим. Протягом минулого сезону українець вигравав трохи менш як 30% єдиноборств у нападі, навіть при відносно вищому обсязі (приблизно 12 порівняно з 6 в середньому). Показники повітряних поєдинків також не досягають високих результатів – 36% на трохи більше ніж трьох спробах в середньому за матч (в той час, як Кастельянос мав високий показник на більше ніж 4,5 спроби).

Але треба враховувати можливість поліпшення цих показників завдяки грі в команді та якості партнерів. Якщо придивитися до статистики Валентіна у Нью-Йорку, то можна помітити подібні показники до Артемових – 30% виграних єдиноборств у нападі з 8 спробами.

Набагато важливішими є якості, які український форвард може внести у гру своєї нової команди. Однією з головних переваг є ширший спектр навичок в підігруванні. Кастельянос, як справжній нападник, був в основному зосереджений на штрафному майданчику та ставив акцент на мінімальну кількість дотиків. З іншого боку, Довбик більш схильний опускатись нижче, тягнути м’яч, прискорювати атаки та іноді вигадувати складні передачі.

Важливо врахувати, що в арсеналі Довбика присутні навички, які дозволяють йому самостійно творити та вирішувати епізоди. Йдеться, зокрема, про його вправний дриблінг, який поєднує в собі силу та швидкість.

А також варто відзначити його удар, який не гірший, ніж у Кастельяноса. Артем вміє чудово вистріляти здалеку, і у його активі вже є кілька голів зі штрафних.

Також варто звернути увагу на його внесок у гру в обороні. Довбик може збільшити дисципліну на першій лінії пресингу каталонців, які дуже покладаються на цей аспект. Адже Кастельянос, будучи енергійним та динамічним в усіх аспектах гри, часто руйнував гру своєю необачністю через випадання та фоли.

Наприклад, Довбик в середньому вигравав вдвічі менше єдиноборств в обороні, ніж Валентин у минулому сезоні (1.6 порівняно з 3.3). Проте водночас він був менш активний у порушенні правил (1.2 фоли проти 1.4). Особливо помітна різниця у кількості жовтих карток. Протягом минулого сезону Довбик отримав всього дві картки, тоді як Кастельянос – неймовірні 14 (!).

До речі, говорячи про спорт, неможливо не згадати про Олімпійські ігри 2024, на які не запрошені РФ та Білорусь. І так має бути на всіх спортивних майданчиках.

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