Когда воздержаться от прогулки: Киев Цифровой будет отправлять сообщения о загрязнении воздуха

За время войны украинцы стали настороженными и внимательными. И такая реакция организма является нормальной, учитывая “понедельничный” стресс от обстрелов городов в тылу страны. Очередным стрессом для киевлян может стать задымление в столице.

Но в Киевском городском совете успокаивают: это всего лишь повышение индекса загрязнения воздуха. Руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель городского головы Петр Оленич сообщил, что киевляне смогут получать уведомления об увеличении загрязнения через приложение Киев Цифровой.

Продолжаем развивать информационное направление в Киев Цифровой. Чтобы получать уведомления и рекомендации в случае ухудшения качества воздуха, нужно просто разрешить уведомления в настройках.

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Сообщение о загрязнении воздуха

— Такие сообщения киевляне будут получать в том случае, когда индекс качества воздуха в Киеве составит 75 и более, — отмечает начальник Управления экологии и природных ресурсов Александр Возный.

Сообщения с текстом “высокий уровень загрязнения” будет сигналом для горожан, что сегодня лучше воздержаться от прогулок и еще раз проверить, закрыты ли в квартире окна.

— Этот сервис прежде всего будет полезен для родителей маленьких детей, людей с проблемами по здоровью и пожилых людей, — говорит Возный.

В случае получения сообщения об ухудшении состояния воздуха в Киеве, следует отложить долгие прогулки и отказаться от физических нагрузок.

Тем, у кого нет приложения Киев Цифровой, мы предлагаем сверять состояние воздуха в столице с помощью онлайн-карты загрязнения воздуха в Киеве.

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