Коли утриматися від прогулянки: Київ Цифровий надсилатиме сповіщення про погіршення якості повітря

Вікторія Мельник, редакторка сайту 20 Жовтня 2022, 11:30
Забрудненість повітря у засосунку Київ Цифровий
Фото: Unsplash

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