Коли утриматися від прогулянки: Київ Цифровий надсилатиме сповіщення про погіршення якості повітря

За час війни українці стали настороженими та прискіпливими. І така реакція організму є нормальною, враховуючи “щопонеділковий” стрес від обстрілів тилових міст країни. І черговим стресом може стати для киян задимлення у столиці.

Та у Київській міській раді заспокоюють: це лише підвищення забрудненості повітря. Керівник цифрової трансформації Києва та заступник міського голови Петро Оленич повідомив, що кияни зможуть отримувати сповіщення про підвищення рівня забруднення через застосунок Київ Цифровий.

Продовжуємо розвивати інформаційний напрямок у Київ Цифровий. Щоб отримувати сповіщення та рекомендації у разі погіршення якості повітря потрібно просто дозволити сповіщення у налаштуваннях.

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Повідомлення про забрудненість повітря

— Такі повідомлення кияни отримуватимуть лише у тому випадку, коли індекс якості повітря у Києві становитиме 75 та більше, — зазначає начальник Управління екології та природних ресурсів Олександр Возний.

Повідомлення із текстом “високий рівень забруднень” буде сигналом для містян, що сьогодні краще утриматися від прогулянок та ще раз перевірити, чи закриті у квартирі вікна.

Читати на тему Утеплити вікна та балкони: КМДА закликала киян готуватися до зими Київська влада закликала українців самостійно готуватися до зими.

— Цей сервіс передусім буде корисним для батьків маленьких дітей, людей зі слабким здоров’ям та осіб похилого віку, — каже Возний.

У випадку отримання повідомлення про погіршення стану повітря в Києві, варто буде відкласти довгі прогулянки та відмовитися від фізичних навантажень.

Тим, хто немає додатку Київ Цифровий, ми пропонуємо звіряти стан повітря у столиці за допомогою онлайн-карти забруднення повітря у Києві.

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