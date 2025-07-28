1 августа — какой праздник по новому церковному и народному календарю

С переходом на новый церковный календарь даты некоторых праздников меняются — читай, что именно празднуем 1 августа, кого в этот день чествует Церковь и за какими проявлениями природы наблюдают, чтобы узнать прогноз на будущее.

1 августа 2025 года — какой церковный праздник

Праздник Перенесения Честного Креста Господня или Медовый Спас

1 августа по новому календарю (14 августа по старому) отмечают Праздник Перенесения Честного Креста Господня, который в народе называют Медовым Спасом. В этот день освящают воду и мед, и вспоминают исторические события.

По преданию, в древности Крест, на котором был распят Христос, перенесли в Константинополь, чтобы защитить город от болезней и врагов.

В этот день частицу Креста выносили из храма и несли по улицам. Люди верили: сила святыни может остановить эпидемии (часто опустошавшую Византию), очистить воздух и успокоить сердца.

Также 1 августа Церковь издавна чествовала семерых братьев Макавейских, их мать Соломию и старого учителя Елеазара.

Они жили задолго до рождения Христа и отстаивали веру в Единого Бога. Их пытали и, в конце концов, убили. Однако мученическая смерть святых стала символом непоколебимости подлинной веры.

В народе в праздник Перенесения Честного Креста освящают мед нового сбора — отсюда и название: Медовый Спас. Также в этот день начинается Успенский пост, который длится две недели, до 14 августа.

Чьи именины 1 августа

1 августа не забудь поздравить с днем ангела знакомых, по имени София, Дмитрий, Александр, Федор, Тимофей, Леонтий.

А если хочешь прислать поздравление Дмитрию, мы уже подготовили их для тебя.

Народные приметы 1 августа

Считалось, что с 14 августа вода освящается, поэтому люди шли на реку купаться в последний раз в году, чтобы смыть грехи и болезни. А после этого вода будто уже начинает холодать — лето идет на убыль.

В этот день пчеловоды приносили первый мед в церковь для освящения — и именно этот мед считали целебным. Говорили: если съесть ложечку освященного меда с молитвой, будет здоровье на весь год.

Еще одна примета: если на Спаса утро теплое, а день ясный — осень будет сухая и щедрая.

А если с самого утра дождь — зима будет снежной, урожай на следующий год обильный.

Пчелы в этот день тоже предвещают погоду: если они спокойны — жди ранних холодов. А вот если активно летают — тепло еще продержится долго.

Также говорили: какой Медовый Спас — таким будет и Яблочный (6 августа).

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