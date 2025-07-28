1 августа — какой праздник по новому церковному и народному календарю

Фото Pixabay С переходом на новый церковный календарь даты некоторых праздников меняются — читай, что именно празднуем 1 августа, кого в этот день чествует Церковь и за какими проявлениями природы наблюдают, чтобы узнать прогноз на будущее. 1 августа 2025 года — какой церковный праздник Праздник Перенесения Честного Креста Господня или Медовый Спас 1 августа по новому календарю (14 августа по старому) отмечают Праздник Перенесения Честного Креста Господня, который в народе называют Медовым Спасом. В этот день освящают воду и мед, и вспоминают исторические события. По преданию, в древности Крест, на котором был распят Христос, перенесли в Константинополь, чтобы защитить город от болезней и врагов. Читать по теме Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: даты праздников по новому календарю Когда по новому церковному календарю празднуют Медовый, Яблочный и Ореховый Спас — читай в материале о значении и традициях праздников. В этот день частицу Креста выносили из храма и несли по улицам. Люди верили: сила святыни может остановить эпидемии (часто опустошавшую Византию), очистить воздух и успокоить сердца. Также 1 августа Церковь издавна чествовала семерых братьев Макавейских, их мать Соломию и старого учителя Елеазара. Они жили задолго до рождения Христа и отстаивали веру в Единого Бога. Их пытали и, в конце концов, убили. Однако мученическая смерть святых стала символом непоколебимости подлинной веры.В народе в праздник Перенесения Честного Креста освящают мед нового сбора — отсюда и название: Медовый Спас. Также в этот день начинается Успенский пост, который длится две недели, до 14 августа. Чьи именины 1 августа 1 августа не забудь поздравить с днем ангела знакомых, по имени София, Дмитрий, Александр, Федор, Тимофей, Леонтий. А если хочешь прислать поздравление Дмитрию, мы уже подготовили их для тебя. Народные приметы 1 августа Считалось, что с 14 августа вода освящается, поэтому люди шли на реку купаться в последний раз в году, чтобы смыть грехи и болезни. А после этого вода будто уже начинает холодать — лето идет на убыль. В этот день пчеловоды приносили первый мед в церковь для освящения — и именно этот мед считали целебным. Говорили: если съесть ложечку освященного меда с молитвой, будет здоровье на весь год. Еще одна примета: если на Спаса утро теплое, а день ясный — осень будет сухая и щедрая. А если с самого утра дождь — зима будет снежной, урожай на следующий год обильный. Пчелы в этот день тоже предвещают погоду: если они спокойны — жди ранних холодов. А вот если активно летают — тепло еще продержится долго. Также говорили: какой Медовый Спас — таким будет и Яблочный (6 августа). Узнай также: какие еще церковные праздники отмечаем в августе 2025, даты по новому и старому стилю. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: праздники, церковные праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter