1 серпня — яке свято за новим церковним та народним календарем

З переходом на новий церковний календар дати деяких визначних свят змінюються — читай, що саме святкуємо 1 серпня, кого в цей день вшановує Церква і за якими проявами природи спостерігають, щоб дізнатися прогноз на майбутнє.

1 серпня 2025 року — яке церковне свято

Свято Перенесення Чесного Хреста Господнього або Медовий Спас

1 серпня за новим календарем (14 серпня за старим) відзначають Свято Перенесення Чесного Хреста Господнього, яке в народі називають Медовим Спасом. В цей день освячують воду і мед, і згадують історичні події.

За переказами, в давнину частину Хреста, на якому був розп’ятий Христос, перенесли до Константинополя, щоб захистити місто від хвороб і ворогів.

Читати на тему Медовий, Яблучний та Горіховий Спас: дати святкування за новим календарем Коли за новим церковним календарем святкують Медовий, Яблучний та Горіховий Спас, що означають ці свята та як їх відзначають — читай у матеріалі.

Цього дня частинку Хреста виносили з храму і несли вулицями. Люди вірили: сила святині може зупинити епідемії (які частенько спустошували Візантію), очистити повітря і заспокоїти серця.

Також 1 серпня Церква здавна вшановує сімох братів Макавейських, їхню матір Соломію і старого вчителя Єлеазара.

Вони жили задовго до народження Христа і відстоювали віру в Єдиного Бога. Їх катували і нарешті вбили. Але мученицька смерть святих стала символом непохитності справжньої віри.

У народі на свято Перенесення Чесного Хреста освячують мед нового збору — звідси й назва: Медовий Спас. Також в цей день розпочинається Успенський піст, який триває два тижні, до 14 серпня.

Чиї іменини 1 серпня

1 серпня не забудь привітати з днем ангела знайомих, на ім’я Софія, Дмитро, Олександр, Федір, Тимофій, Леонтій.

А якщо хочеш надіслати привітання Дмитру, ми вже підготували їх для тебе.

Народні прикмети 1 серпня

Вважалося, що з 14 серпня вода освячується — тому люди йшли на річку купатися востаннє в році, аби змити гріхи й хвороби. А після цього вода ніби вже починає холоднішати — літо йде на спад.

У цей день пасічники приносили перший мед до церкви для освячення — і саме цей мед вважали цілющим. Казали: якщо з’їсти ложечку освяченого меду з молитвою — буде здоров’я на весь рік.

Ще одна прикмета: якщо на Спаса ранок теплий, а день ясний — осінь буде суха й щедра.

А якщо з самого ранку дощить — зима буде сніжною, врожай на наступний рік багатим.

Бджоли в цей день теж віщують погоду: якщо вони спокійні, не кружляють над квітами — чекай ранніх холодів. А от якщо активно літають — тепло ще протримається довго.

Також казали: який Медовий Спас — таким буде і Яблучний (6 серпня).

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