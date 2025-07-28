Стиль життя Свята

1 серпня — яке свято за новим церковним та народним календарем

Ольга Петухова, редакторка сайту 28 Липня 2025, 17:30
1 серпня яке свято
Фото Pixabay

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