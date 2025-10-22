22 октября — День защиты мужской нервной системы: шутливый праздник о психологических штурмах

22 октября в Украине и мире отмечают неофициальный праздник — Международный день защиты мужской нервной системы.

Является ли он фейком, и стоят ли за праздником реальные проблемы насилия женщин над мужчинами — рассказываем в материале.

22 октября — шуточный праздник День защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины

Празднование Международного дня защиты мужской нервной системы — весёлая инициатива, которая появилась в социальных сетях ещё в 2018 году.

Хотя конкретный автор неизвестен, праздник быстро стал популярным, в основном — благодаря мемам, шутливым постам и публикациям в Facebook, где мужчины «жалуются» на психологическое давление со стороны партнёрш.

А действительно ли проблема существует? Оказывается, психологическое и эмоциональное благополучие мужчин — вещь нестабильная. А, учитывая длительную войну в Украине, мужские нервы выдерживают двойную нагрузку.

По данным Министерства юстиции и судебной власти, украинцы в 2024 году заключили 150 тысяч браков — а разводов было почти столько же, аж 142 тысячи.

Похоже, статистика говорит о том, что и украинские мужчины, и женщины стали более уязвимыми. Правда, она не учитывает, чьи нервы перед разводом страдали больше.

Но несмотря на шутки, эмоциональная стабильность мужчин — вещь, которая напрямую зависит от комфорта и ощущения крепкого тыла в семье или партнёрских отношениях.

Так что праздник не является оскорбительным для женщин. Скорее — это шуточный социальный «запрос» от мужчин на дополнительную порцию любви и взаимопонимания.

День защиты мужской нервной системы прозрачно намекает: когда сегодня мужчина вернётся домой после рабочего дня, пусть его не ждёт обсуждение разбросанных носков, дискуссия о немытой посуде или обиды за опоздание с рыбалки на выходных. А просто поцелуй и тёплые объятия. А в качестве поздравления — любимый мем.

А если серьёзно:

Неофициальное установление Дня защиты мужской нервной системы свидетельствует о том, как важно поддерживать открытый диалог в отношениях, вовремя снижать напряжение и контролировать негативные эмоции.

