День захисту чоловічої нервової системи: жартівливе свято про психологічні штурми

22 жовтня в Україні і світі відзначають неофіційне свято Міжнародний день захисту чоловічої нервової системи.

Чи це не фейк, і чи стоять за святом реальні проблеми насильства жінок над чоловіками – розказуємо у матеріалі.

22 жовтня — жартівливе свято День захисту чоловічої нервової системи від насильницьких дій з боку жінки

Святкування Міжнародного дня захисту чоловічої нервової системи – весела ініціатива, що з’явилася в соціальних мережах ще у 2018 році.

Хоча конкретний автор не відомий, свято швидко стало популярним, здебільшого – завдяки мемам, жартівливим постам та публікаціям у Facebook, де чоловіки “скаржаться” на психологічний тиск з боку партнерок.

Чи насправді проблема існує? Виявляється, психологічне та емоційне благополуччя чоловіків — річ нестабільна. А, враховуючи довготривалу війну в Україні, чоловічі нерви витримують подвійне навантаження.

За даними Міністерства юстиції та судової влади, українці в 2024 році уклали 150 тисяч шлюбів — а розлучень було майже стільки ж, аж 142 тисячі.

Схоже, статистика каже, що і українські чоловіки, і жінки стали вразливішими. Щоправда, вона не враховує, чиї нерви перед розлученням страждали більше.

Та попри жарти, емоційна стабільність чоловіків – річ, яка напряму залежить від комфорту та відчуття міцного тилу в родині або партнерських стосунках.

Тож свято не є образливим для жінок. Скоріше — це жартівливий соціальний “запит” від чоловіків на додаткову порцію кохання та взаєморозуміння.

День захисту чоловічої нервової системи прозоро натякає: коли сьогодні чоловік повернеться додому після робочого дня, нехай на нього чекає не обговорення розкиданих шкарпеток, дискусія про немитий посуд або образи на запізнення з рибалки на вихідних. А просто поцілунок і теплі обійми. А в якості привітання – улюблений мем.

А якщо серйозно:

Неофіційне встановлення Дня захисту чоловічої нервової систем свідчить про те, як важливо підтримувати відкритий діалог у стосунках, вчасно зменшувати напруження і контролювати негативні емоції.

