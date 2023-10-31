31 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Октябрь заканчивается целой подборкой праздников, которые помогут добавить позитива и ярких красок в твою жизнь. В нашем материале рассказываем о традициях и приметах на 31 октября, а также — какой сегодня праздник в Украине и мире в 2023 году.

31 октября: какой праздник в Украине в 2023 году

Международный день Черного моря

Международный день Черного моря отмечают как экологичный праздник. Он направлен на защиту Черного моря и проведение различных акций по его сохранению. Праздник приурочен ко дню подписания в 1996 году Стратегического плана действий по реабилитации и защите Черного моря между странами, которые имеют к нему выход.

Обычно 31 октября проводят мероприятия по информированию о проблемах экологии моря и сохранении его состояния. Узнать больше интересных фактов о Черном море ты можешь по этой ссылке.

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Международный день экономии

Международный день экономии официально закреплен директивой ООН с 1989 года. Но этот праздник был введен не только для экономии денег, но и времени, ресурсов и всего, что требует бережного отношения.

Праздник придумали во время первого Интернационального специализированного конгресса. Тогда, в 1988 году, в Милане собрались представители сберкасс из 29 стран мира. В память о конгрессе предложили праздник экономии.

Всемирный день городов

Генеральная Ассамблея ООН резолюцией от 27 декабря 2013 приняла отмечать с 2014 года Всемирный день городов. Праздник был введен, чтобы привлекать внимание к проблемам урбанизации.

Кроме этого, день призван распространять среди общественности идеи усиления кооперации городов, устойчивого развития, культурного разнообразия.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

31 октября по новому стилю верующие отмечают день памяти преподобных Спиридона и Никодима Печерских. Они известны как проповедники христианства. Никодим и Спиридон провели 30 лет в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, где выпекали просфоры.

Проповедники молились с утра до вечера, жили праведно. Об их подвигах говорится в Житии святых. Их мощи хранятся в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Приметы 31 октября 2023

Если начинают петь снегири — к снегопадам в ближайшее время.

Громко чирикают воробьи — к теплой погоде.

Если солнце заходит за облака — к осадкам в ближайшее время.

Что сегодня можно и нельзя делать

Если 31 октября ты найдешь деньги, нежелательно тратить их на себя. Лучше всего отдать их тем, кому они будут нужны, разделить с нуждающимися. Это принесет тебе большее счастье.

А еще в этот день нельзя поднимать пуговицу, если она оторвалась от одежды. По примете, пуговица впитывает в себя негатив.

Если у тебя есть возможность уделить время себе и домашней рутине, сделай это. День можно потратить и на подготовку к зиме.

Памятные события 31 октября в истории

В этот день, 31 октября, за разные годы произошло много событий, среди которых:

1517 — Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов против индульгенций.

Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов против индульгенций. 1815 — Гэмфри Дэви запатентовал шахтерскую лампу.

Гэмфри Дэви запатентовал шахтерскую лампу. 1902 — был проложен первый телеграфный кабель через Тихий океан — из Канады в Австралию.

был проложен первый телеграфный кабель через Тихий океан из Канады в Австралию. 1952 — в Тихом океане впервые провели испытания водородной бомбы.

в Тихом океане впервые провели испытания водородной бомбы. 1961 — начала действовать Приднепровская ГРЭС.

начала действовать Приднепровская ГРЭС. 1995 — Верховная Рада Украины приняла Закон Украины о присоединении к Уставу Совета Европы.

Именины сегодня

По старому календарю именины 31 октября отмечают: Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Елизавета, Ефросинья.

По новому церковному календарю именины 31 октября будут отмечать: Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Иван, Кузьма, Леонид, Николай, Алексей, Александр, Петр, Роман, Савелий, Сергей, Станислав, Степан, Теодор, Трофим, Федор, Яков, Ян.

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