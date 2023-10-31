31 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня — повна добірка

Жовтень закінчується цілою добіркою свят, якими ти можеш додати позитиву та яскравих фарб у своє життя. У нашому матеріалі розповідаємо про традиції та прикмети на 31 жовтня, а також яке сьогодні свято в Україні та світі у 2023 році.

31 жовтня: яке свято в Україні у 2023 році

Міжнародний день Чорного моря

Міжнародний день Чорного моря відзначають як екологічне свято. Воно спрямоване на захист Чорного моря та проведення різноманітних акцій з його збереження. Свято приурочене до дня підписання у 1996 році Стратегічного плану дій з реабілітації і захисту Чорного моря між країнами, що мають до нього вихід.

Зазвичай 31 жовтня проводять заходи з інформування про проблеми екології моря та для збереження його стану. Дізнатися більше цікавих фактів про Чорне море ти можеш за цим посиланням.

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Міжнародний день економії

Міжнародний день економії офіційно закріплений директивою ООН від 1989 року. Але це свято запровадили не лише для економії грошей, а й часу, ресурсів та всього, що вимагає дбайливого ставлення.

Свято вигадали під час першого Інтернаціонального спеціалізованого конгресу. Тоді, у 1988 році, у Мілані зібралися представники ощадних кас з 29 країн світу. На згадку про конгрес запропонували свято економії.

Всесвітній день міст

Генеральна Асамблея ООН резолюцією від 27 грудня 2013 року ухвалила відзначати з 2014 року Всесвітній день міст. Свято запровадили, аби привертати увагу до проблем урбанізації.

Крім цього, день покликаний поширювати серед громадськості ідеї посилення кооперації міст, сталого розвитку, культурної різноманітності.

Яке сьогодні свято в церковному календарі і кому моляться віряни

31 жовтня за новим стилем віряни відзначають день пам’яті преподобних Спиридона і Никодима Печерських. Вони відомі як проповідники християнства. Никодим та Спиридон провели 30 років у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври, де випікали проскури.

Проповідники молилися зранку до вечора, жили праведно. Про їхні подвиги йдеться у Житії святих. Їхні мощі зберігаються у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

Прикмети 31 жовтня 2023

Якщо починають співати снігурі — до снігопадів найближчим часом.

Голосно цвірінькають горобці — до теплої погоди.

Якщо сонце заходить за хмари — до опадів найближчим часом.

Що сьогодні можна і не можна робити

Якщо 31 жовтня ти знайдеш гроші, небажано витрачати їх на себе. Найкраще віддати їх тим, кому вони будуть потрібнішими, розділити з нужденними. Це принесе тобі більше щастя.

А ще в цей день не можна підіймати ґудзик, якщо він відірвався з одягу. Бо, за прикметою, ґудзик вбирає в себе негатив.

Якщо в тебе є можливість приділити час собі та домашній рутині, зроби це. День можна витратити і на підготовку до зими.

Пам’ятні події 31 жовтня в історії

У цей день, 31 жовтня, за різні роки сталося багато подій, серед яких такі:

1517 — Мартін Лютер оприлюднив 95 тез проти індульгенцій.

1815 — Гемфрі Деві запатентував шахтарську лампу.

1902 — прокладено перший телеграфний кабель через Тихий океан — з Канади до Австралії.

1952 — у Тихому океані вперше провели випробування водневої бомби.

1961 — почала діяти Придніпровська ГРЕС.

1995 — Верховна Рада України ухвалила Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи.

Іменини сьогодні

За старим календарем, іменини 31 жовтня відзначають: Андрій, Гавриїл, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Теодор, Федір, Юліан, Єлизавета, Єфросинія.

За новим церковним календарем іменини 31 жовтня відзначатимуть: Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Дем’ян, Іван, Кузьма, Леонід, Микола, Олексій, Олександр, Петро, Роман, Савелій, Сергій, Станіслав, Степан, Теодор, Трохим, Федір, Яків, Ян.

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