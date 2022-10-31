Подорожі та натхнення

Упевнений(-а), що ти все про нього знав(-ла)? Міжнародний день Чорного моря та цікаві факти про нього

Богдана Макалюк, редакторка сайту 31 Жовтня 2022, 15:00
Міжнародний день Чорного моря — цікаві факти про море
Фото: Unsplash

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