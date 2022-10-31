Упевнений(-а), що ти все про нього знав(-ла)? Міжнародний день Чорного моря та цікаві факти про нього

Україну омивають два моря — Чорне та Азовське. Але Чорне море омиває й багато інших країн — Румунію, Болгарію, Росію, Туреччину й Грузію. Його екосистема відрізняється від інших, а діяльність людей тільки погіршила стан речей.

Міжнародний день Чорного моря

Щоб захистити Чорне море та його екосистему, у 1996 році Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Росія й Україна підписали Стратегічний план дій з реабілітації й захисту Чорного моря.

Це відбулося 31 жовтня, тому саме у цей день щорічно відзначають Міжнародний день Чорного моря.

Зараз також дивляться

Це море з’єднується протоками з іншими — з Азовським, Мармуровим, Егейським та Середземним. А ще воно є внутрішнім морем басейну Атлантичного океану. Тож екологія Чорного моря має вплив на прилеглий регіон.

Головна мета Міжнародного дня Чорного моря — інформувати широку громадськість про сферу і проблеми екології середовища та дії щодо її поліпшення.

Ми вирішили розповісти тобі більше про Чорне море, щоб ти міг (могла) знати про його унікальність.

Цікаві факти про Чорне море

Колишнє озеро

Близько 8000 років тому Чорне море було найбільшим прісноводним озером.

Унаслідок землетрусу, що розколов сушу, утворилася протока Босфор. Саме вона поєднала колишнє озеро із Середземним морем.

Через прилив солоної морської води утворилося Чорне море.

Назва

До речі, ти колись замислювався(-лась), чому море називається Чорним? У Давній Греції море називали непривітним, адже моряки часто мали проблеми з навігацією та потрапляли у шторми. Крім того, шторми могли бути настільки сильними, що вода буквально ставала чорного кольору.

Зараз Чорне море дуже спокійно, приливи та відливи можна зафіксувати лише за допомогою спеціальних приладів. Хоча інколи через сильний вітер до берега можуть діставати хвилі заввишки понад 2 м.

Глибина й тварини

Глибина Чорного моря становить понад 2 км — 2210 м. Але тварини, за винятком деяких бактерій, не живуть на глибині понад 150 м. Це через великий вміст сірководню у воді. Тому майже 90% біомаси становлять медузи.

У Чорному морі живуть два види дельфінів — білобочка й афаліна. Зараз через війну Росії проти України та активність її флоту у Чорному морі дельфіни помирають. Росіяни знищують екосистему моря. На тварин впливають як шкідливі відходи та токсини, так і робота приладів з ехолокацією.

У серпневий період Чорне море частково стає блакитним. Це через планктонну водорість, яка володіє флуоресцентними властивостями. Завдяки їй вода може “світитися” блакитним кольором.

А загалом у цьому морі мешкає 2500 видів тварин.

Острови

Чорне море доволі велике, його площа становить 422 000 кв. км. Попри це море налічує лише 23 острови. Для порівняння: у Карибському морі їх понад 7000.

Найдавніше місто

Місто Несебр, що у Болгарії, вважають найдавнішим містом на березі Чорного моря. Йому понад 4000 років. Несебр є найвідомішою пам’яткою ЮНЕСКО на території сучасної Болгарії.

А знаєш, яке місто на березі Чорного моря має найбільшу кількість населення? Це наша Одеса! У ній проживає понад 1 млн жителів.

Підводна річка

У Чорне море впадає 90% річкового басейну України, а також друга найбільша річка в Європі — Дністер та третя — Дніпро. Але у самому морі є унікальна підводна річка.

Цю течію відкрили у 2010 році, вона стала першою у своєму роді на всій планеті. Її ширина — 1 км, довжина — 60 км, глибина — 35 м.

Крім цього, в морі є два унікальні вихори, які називають Окулярами Кніповича. Це два замкнені колообіги з довжиною хвилі до 400 км.

Стан Чорного моря під час повномасштабної війни

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко розповіла для Радіо Свобода, що ситуація в окремих частинах Чорного та Азовського морів є критичною. Це відбувається внаслідок російської агресії, збільшення кількості військових кораблів, вибухів, обстрілів, затоплення суден та виливу нафтопродуктів.

Шкідливі речовини, що потрапляють у Чорне море, можуть становити небезпеку для Середземного моря та регіону. Зараз вчені не можуть точно проаналізувати стан Чорного моря, адже під час війни воно “закрите” для науковців. Проте експерти вважають, що після війни проблема екології буде такою ж важливою, як, наприклад, економіки. Їй треба буде приділяти багато уваги та коштів на її відновлення.

Хоч би як сильно українцям не хотілося торкнутися моря, зараз робити це вкрай небезпечно. Раніше ми розповідали, куди піти в Одесі під час війни. Треба відкривати для себе нові місця.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!