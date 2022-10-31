Уверен(-а), что ты все о нем знал(-а)? Международный день Черного моря и интересные факты о нем

Украину омывают два моря — Черное и Азовское. Но Черное море омывает и многие другие страны — Румынию, Болгарию, Россию, Турцию и Грузию. Экосистема этого моря отличается от других, а деятельность людей только усугубила положение вещей.

Международный день Черного моря

Чтобы защитить Черное море и его экосистему, в 1996 году Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря.

Это произошло 31 октября, поэтому в этот день ежегодно отмечают Международный день Черного моря.

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Это море соединяется проливами с другими — Азовским, Мраморным, Эгейским и Средиземным. А еще это внутреннее море бассейна Атлантического океана. Поэтому экология Черного моря оказывает влияние на близлежащий регион.

Главной целью Международного дня Черного моря является информирование широкой общественности о сфере и проблемах экологии среды и действиях по ее улучшению.

Мы решили рассказать тебе больше о Черном море, чтобы ты мог (могла) знать о его уникальности.

Интересные факты о Черном море

Бывшее озеро

Около 8000 лет назад Черное море было самым крупным пресноводным озером.

В результате расколовшего сушу землетрясения образовался пролив Босфор. Именно он объединил бывшее озеро со Средиземным морем.

Из-за прилива соленой морской воды образовалось Черное море.

Название

Кстати, ты когда-то задумывался(-лась), почему море называется Черным? В Древней Греции море называли неприветливым, ведь у моряков часто были проблемы с навигацией, они попадали в штормы. Кроме того, штормы могли быть столь сильными, что вода буквально становилась черного цвета.

Сейчас Черное море спокойное, приливы и отливы можно зафиксировать только с помощью специальных приборов. Хотя иногда из-за сильного ветра до берега могут доставать волны высотой более 2 м.

Глубина и животные

Глубина Черного моря составляет более 2 км — 2210 м. Но животные, за исключением некоторых бактерий, не живут на глубине более 150 м. Это из-за большого содержания сероводорода в воде. Поэтому около 90% биомассы составляют медузы.

В Черном море обитают два вида дельфинов — белобочка и афалина. Сейчас из-за войны России против Украины и активности ее флота в Черном море дельфины умирают. Россияне уничтожают экосистему моря. На животных оказывают влияние как вредные отходы и токсины, так и работа приборов с эхолокацией.

В августовский период Черное море отчасти становится голубым. Это из-за планктонной водоросли, обладающей флуоресцентными свойствами. Благодаря ей вода может “светиться” голубым цветом.

Всего же в этом море обитает 2500 видов животных.

Острова

Черное море довольно большое, его площадь составляет 422 000 кв. км. Несмотря на это море насчитывает всего 23 острова. Для сравнения: в Карибском море их более 7000.

Самый древний город

Город Несебр, расположенный в Болгарии, считается самым древним городом на берегу Черного моря. Ему более 4000 лет. Несебр является самой известной достопримечательностью ЮНЕСКО на территории современной Болгарии.

А знаешь ли ты, какой город на берегу Черного моря имеет наибольшее количество населения? Это наша Одесса! В ней проживает более 1 млн жителей.

Подводная река

В Черное море впадает 90% речного бассейна Украины, а также вторая самая большая река в Европе — Днестр и третья — Днепр. Но в самом море есть уникальная подводная река.

Это течение открыли в 2010 году, оно стало первым в своем роде на всей планете. Ее ширина — 1 км, длина — 60 км, глубина — 35 м.

Кроме этого в море есть два уникальных вихря, которые называют Очками Книповича. Это два замкнутых круговорота с длиной волны до 400 км.

Состояние Черного моря во время полномасштабной войны

Глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко рассказала для Радио Свобода, что ситуация в отдельных частях Черного и Азовского морей критическая. Это происходит из-за российской агрессии, увеличения количества военных кораблей, взрывов, обстрелов, затопления судов и излияния нефтепродуктов.

Вредные вещества, попадающие в Черное море, могут представлять опасность для Средиземного моря и региона. Сейчас ученые не могут точно проанализировать состояние Черного моря, ведь во время войны оно “закрыто” для них. Однако эксперты считают, что после войны проблема экологии будет столь же важной, как, например, экономики. Ей нужно будет уделять много внимания и средств на ее восстановление.

Как бы сильно украинцам ни хотелось потрогать море, сейчас делать это крайне опасно. Ранее мы рассказывали, куда пойти в Одессе во время войны. Надо открывать для себя новые места.

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