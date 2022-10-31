Путешествия и вдохновение

Уверен(-а), что ты все о нем знал(-а)? Международный день Черного моря и интересные факты о нем

Богдана Макалюк, редактор сайта 31 октября 2022, 15:00
Міжнародний день Чорного моря — цікаві факти про море
Фото: Unsplash

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