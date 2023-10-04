4 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Практически каждый день мы отмечаем важную дату в истории и культуре Украины или мира. Многие дни посвящены как религиозным событиям, так и рутинным и профессиональным праздникам.
Какой праздник 4 октября, кого в этот день стоит поздравить с именинами и что произошло в истории в этот день — рассказываем тебе дальше.
4 октября в Украине отмечают Всемирный день животных и День ветеринарной службы. В этот день традиционно 4 октября устраивают разнообразные массовые мероприятия по защите животных и растений.
Также 4 сентября отмечают Всемирную неделю космоса. В 1999 году Генеральная Ассамблея провозгласила период с 4 по 10 октября Всемирной неделей космоса, чтобы отметить вклад, который внесла космическая наука и техника в улучшение жизни человека.
В этот день, 4 октября 2023 года, верующие чествуют День памяти священномученика Иерофея.
В этот день, 4 октября 2023 года, верующие чествуют День памяти священномученика Иерофея.
Согласно преданию, Иерофей и епископ Дионисий, которого чевствуют накануне, присутствовали во время погребения Девы Марии.
Погиб священномученик от рук язычников.
Существуют определенные приметы 4 октября, которые могут касаться разных аспектов жизни:
В этот день нельзя употреблять алкоголь и злоупотреблять лекарствами, нельзя играть свадьбу, потому что брак будет недолгим, а также не стоит разговаривать с незнакомцами и выполнять их просьбы.
Также сегодня нельзя ходить в лес, чтобы не заблудиться.
Многие исторические события, которые произошли 4 октября, мы до сих пор помним и отмечаем:
Сегодня с праздником именин можно поздравить Владимира, Павла, Степана, Веронику.
Какие ещё праздники мы отмечаем в октябре 2023 года, рассказывали тебе раньше.
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