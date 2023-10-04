4 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Практически каждый день мы отмечаем важную дату в истории и культуре Украины или мира. Многие дни посвящены как религиозным событиям, так и рутинным и профессиональным праздникам.

Какой праздник 4 октября, кого в этот день стоит поздравить с именинами и что произошло в истории в этот день — рассказываем тебе дальше.

4 октября — какой праздник в Украине

4 октября в Украине отмечают Всемирный день животных и День ветеринарной службы. В этот день традиционно 4 октября устраивают разнообразные массовые мероприятия по защите животных и растений.

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Также 4 сентября отмечают Всемирную неделю космоса. В 1999 году Генеральная Ассамблея провозгласила период с 4 по 10 октября Всемирной неделей космоса, чтобы отметить вклад, который внесла космическая наука и техника в улучшение жизни человека.

Какой сегодня праздник по церковному календарю и кому молятся верующие 4 октября

В этот день, 4 октября 2023 года, верующие чествуют День памяти священномученика Иерофея.

Согласно преданию, Иерофей и епископ Дионисий, которого чевствуют накануне, присутствовали во время погребения Девы Марии.

Погиб священномученик от рук язычников.

Приметы 4 октября 2023

Существуют определенные приметы 4 октября, которые могут касаться разных аспектов жизни:

если вечерняя заря красного цвета — будет ветреная погода;

если в этот день сильный ветер — значит, зима будет суровой;

если к вечеру потеплело — зимой будет снежной.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя употреблять алкоголь и злоупотреблять лекарствами, нельзя играть свадьбу, потому что брак будет недолгим, а также не стоит разговаривать с незнакомцами и выполнять их просьбы.

Также сегодня нельзя ходить в лес, чтобы не заблудиться.

Памятные события 4 октября в истории

Многие исторические события, которые произошли 4 октября, мы до сих пор помним и отмечаем:

Международная федерация астронавтики объявила 4 октября 1957 Днем начала космической эры человечества;

В Черновцах 4 октября 1875 состоялось торжественное открытие университета имени Франца Иосифа, основанного по инициативе юриста и политика Константина Томащука, который и стал его первым ректором;

4 октября также отмечают День Независимости Королевства Лесото.

Именины сегодня 4 октября

Сегодня с праздником именин можно поздравить Владимира, Павла, Степана, Веронику.

Какие ещё праздники мы отмечаем в октябре 2023 года, рассказывали тебе раньше.

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