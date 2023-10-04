4 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Практично щодня ми відзначаємо важливу дату в історії та культурі України чи світу. Багато днів присвячені як релігійним подіям, так і рутинним та професійним святам.
Яке свято 4 жовтня, кого у цей день варто привітати з іменинами та що відбулося в історії цього дня — розповідаємо тобі далі.
4 жовтня в Україні святкують Всесвітній день тварин та День ветеринарної служби. Нині традиційно 4 жовтня влаштовують різноманітні масові заходи на тему захисту тварин та рослин.
Також 4 вересня відзначають Всесвітній тиждень космосу. 1999 року Генеральна Асамблея проголосила період з 4 по 10 жовтня Всесвітнім тижнем космосу, аби відзначати внесок, який принесла космічна наука та техніка у поліпшення життя людини.
Цього дня, 4 жовтня 2023 року, віряни вшановують День пам’яті священномученика Ієрофея.
Цього дня, 4 жовтня 2023 року, віряни вшановують День пам’яті священномученика Ієрофея.
Згідно з переказами, Ієрофей і єпископ Діонісій, пам’ять якого згадується напередодні, були присутніми під час поховання Діви Марії.
Загинув священномученик від рук язичників.
Існують певні прикмети 4 жовтня, які можуть стосуватися різних аспектів життя:
У цей день не можна вживати алкоголь та зловживати ліками, не можна грати весілля, бо шлюб буде недовгим, а також не варто розмовляти з незнайомцями та виконувати їхні прохання.
Також сьогодні не можна ходити до лісу, аби не заблукати.
Багато історичних подій, що сталися 4 жовтня, ми й досі пам’ятаємо та відзначаємо:
Сьогодні зі святом іменин можна привітати Володимира, Павла, Степана, Вероніку.
Які ще свята ми відзначаємо у жовтні 2023 року, розповідали тобі раніше.
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