4 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Практично щодня ми відзначаємо важливу дату в історії та культурі України чи світу. Багато днів присвячені як релігійним подіям, так і рутинним та професійним святам.

Яке свято 4 жовтня, кого у цей день варто привітати з іменинами та що відбулося в історії цього дня — розповідаємо тобі далі.

4 жовтня — яке свято в Україні

4 жовтня в Україні святкують Всесвітній день тварин та День ветеринарної служби. Нині традиційно 4 жовтня влаштовують різноманітні масові заходи на тему захисту тварин та рослин.

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Також 4 вересня відзначають Всесвітній тиждень космосу. 1999 року Генеральна Асамблея проголосила період з 4 по 10 жовтня Всесвітнім тижнем космосу, аби відзначати внесок, який принесла космічна наука та техніка у поліпшення життя людини.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни 4 жовтня

Цього дня, 4 жовтня 2023 року, віряни вшановують День пам’яті священномученика Ієрофея.

Згідно з переказами, Ієрофей і єпископ Діонісій, пам’ять якого згадується напередодні, були присутніми під час поховання Діви Марії.

Загинув священномученик від рук язичників.

Прикмети 4 жовтня 2023

Існують певні прикмети 4 жовтня, які можуть стосуватися різних аспектів життя:

якщо вечірня зоря червоного кольору — буде вітряна погода;

якщо сильний вітер цього дня — значить зима буде суворою;

якщо надвечір потеплішало, тоді взимку буде сніжно.

Що сьогодні не можна робити

У цей день не можна вживати алкоголь та зловживати ліками, не можна грати весілля, бо шлюб буде недовгим, а також не варто розмовляти з незнайомцями та виконувати їхні прохання.

Також сьогодні не можна ходити до лісу, аби не заблукати.

Пам’ятні події 4 жовтня в історії

Багато історичних подій, що сталися 4 жовтня, ми й досі пам’ятаємо та відзначаємо:

Міжнародна федерація астронавтики оголосила 4 жовтня 1957 року Днем початку космічної ери людства;

У Чернівцях 4 жовтня 1875 року відбулось урочисте відкриття університету імені Франца Йосифа, заснованого за ініціативи юриста і політика Костянтина Томащука, який і став його першим ректором;

4 жовтня також святкують День Незалежності Королівства Лесото.

Іменини сьогодні 4 жовтня

Сьогодні зі святом іменин можна привітати Володимира, Павла, Степана, Вероніку.

Які ще свята ми відзначаємо у жовтні 2023 року, розповідали тобі раніше.

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