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4 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Вікторія Мельник, редакторка сайту 04 Жовтня 2023, 06:30
4 жовтня яке свято
Фото: Pexels

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