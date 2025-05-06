Будет ли выходной 9 мая в Украине: как и когда празднуем без Москвы

Будет ли 9 мая 2025 года в Украине выходным днем, этот вопрос волнует многих. Ранее эта дата традиционно считалась государственным праздником — Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. Как теперь? Даем исчерпывающую информацию.

Будет ли в Украине выходной 9 мая или нет

С 2023 года Украина больше не празднует 9 мая, это связано с переносом даты Дня памяти и победы над нацизмом на день раньше, 8 мая. Соответствующий закон утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Государственный праздник День памяти и победы над нацизмом и выходной день теперь приходятся на 8 мая, в 2025 году это четверг.

Перенос даты связан с нашим желанием навсегда отмежеваться от советского прошлого и его традиций, частью которых является выходной 9 мая.

Сегодня мы отмечаем международную дату окончания Второй мировой войны в Европе, которую признает большинство стран мира.

И у этого есть исторический подтекст: капитуляция нацистской Германии вступила в силу 8.05.1945 в 23:01 по центральноевропейскому времени. В Советском Союзе на тот момент уже был следующий день, так что из-за разницы во времени победу праздновали 9-го.

После коварного нападения России в 2014 году и сейчас, когда против Украины идет полномасштабная война, ничто не обязывает нас праздновать в советском стиле, тем более что этот день Россия использует для пропаганды своих имперских амбиций.

Так что ответ на вопрос, будет ли выходной 9 мая 2025 года очевиден — нет, это обычный рабочий день.

Будет ли в Украине выходной 8 мая

По закону мирного времени 8 мая должно быть выходным днем. Но в Украине еще с 2022 года введено военное положение. В начале 2025 года президент Украины подписал Указ № 26/2025 об очередном продлении военного положения еще на 90 дней — именно до 9.05.2025 года включительно.

Поэтому на момент государственного праздника будет действовать режим военного положения, а значит, выходного не будет.

Пока в стране действует военное положение, выходные на государственные праздники не гарантируются.

То есть работодатели имеют право назначать рабочие дни на те даты, которые в мирное время были выходными. Но:

Работодатели по собственной инициативе имеют право установить 8 мая сокращенным рабочим днем или дать работникам выходной.

Раньше мы рассказывали, когда отмечают День Европы — узнай больше, что это за праздник.

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