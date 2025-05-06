Праздники

Будет ли выходной 9 мая в Украине: как и когда празднуем без Москвы

Ольга Петухова, редактор сайта 06 мая 2025, 11:15
выходной 9 мая
Фото Pexels
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Будет ли выходной 9 мая в Украине: как и когда празднуем без Москвы
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