Чи буде вихідний 9 травня в Україні: як і коли святкуємо без Москви

Чи буде 9 травня 2025 року в Україні вихідним днем — це питання хвилює багатьох. Раніше ця дата традиційно вважалася державним святом — Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. А як тепер? Даємо вичерпну інформацію.

Чи буде в Україні вихідний 9 травня, чи ні

З 2023 року Україна більше не святкує 9 травня, це пов’язане з перенесенням дати Дня пам’яті та перемоги над нацизмом на день раніше, 8 травня. Відповідний закон затвердив президент України Володимир Зеленський.

Державне свято День пам’яті та перемоги над нацизмом і вихідний день тепер припадають на 8 травня, у 2025 році це — четвер.

Перенесення дати пов’язане з нашим бажанням назавжди відмежуватися від радянського минулого і його традицій, частиною яких є вихідний 9 травня.

Нині ми відзначаємо міжнародну дату закінчення Другої світової війни в Європі, яку визнає більшість країн світу.

І у цього є історичний підтекст: капітуляція нацистської Німеччини набула чинності 8.05.1945 року о 23:01 за центральноєвропейським часом. У Радянському Союзі на той момент вже був наступний день, тож через різницю в часі “перемогу” святкували 9-го.

Після підступного нападу Росії у 2014 році та нині, коли проти України триває повномасштабна війна, ніщо не зобов’язує нас святкувати в радянському стилі, тим паче, що цей день Росія використовує для пропаганди своїх імперських амбіцій.

Тож відповідь на питання, чи буде вихідний 9 травня 2025 року, очевидна — ні, це звичайний робочий день.

Чи буде в Україні вихідний 8 травня

За законом мирного часу 8 травня мало б бути вихідним днем. Але в Україні ще з 2022 року запроваджено воєнний стан. На початку 2025 року президент України підписав Указ № 26/2025 про чергове продовження воєнного стану ще на 90 днів — саме до 9.05.2025 року включно.

Тож на момент державного свята діятиме режим воєнного стану, а отже — вихідного не буде.

Поки в країні триває воєнний стан, вихідні на державні свята не гарантуються.

Тобто роботодавці мають право призначати робочі дні на ті дати, які за мирних часів були вихідними. Але:

Роботодавці з власної ініціативи мають право встановити 8 травня скороченим робочим днем чи все ж дати працівникам вихідний.

Раніше ми розповідали, коли відзначають День Європи — дізнайся більше, що це за свято.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.