Идеи подарков на Пасху 2023 для всей семьи — теплая и полезная подборка

Пасха — отличный повод, чтобы собраться большой семьей за столом. Если ты давно не видел(-а) родных или хочешь подарить им полезные и приятные вещи, Вікна подготовили для тебя интересную подборку. Читай, что подарить на Пасху 2023 — идеи подарков родным и близким.

Что подарить на Пасху 2023: идеи подарков родным и близким

Пасха ассоциируется с чистотой, радостью и семейным теплом. Может быть, тебе понравятся именно такие подарки? Традиционными в этот день есть корзинки с продуктами. Ты можешь приобрести красивую корзину и положить туда куличи, испеченные своими руками, и пасхальные яйца.

Кстати, ранее мы рассказывали, как испечь вкусный кулич и покрасить яйца натуральными способами.

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Кроме корзины можно подарить еще один символ Пасхи — свечи. Они не только будут греть твоих родных, но и будут напоминать о тебе и празднике. Запечатлеть в памяти счастливые дни можно и с помощью фотосессии. Это тоже крутой подарок для большой семьи.

Самые ценные подарки — сделанные своими руками. Может быть, ты делаешь что-то очень красивое и нужное? Это может быть картина, украшение, мыло, носки, сладости и другое. Если хочешь, чтобы твой подарок был интересен и полезен, можно приобрести набор по изготовлению чего-то выше из списка.

Красивым и тематическим является пасхальный декор. Это могут быть кролики, подставки для яиц, тарелки, подсвечники, скатерти.

К полезным подаркам на Пасху можно отнести формы для куличей, книги с пасхальными рецептами или подписку на рецепты, теплые пушистые тапочки.

Детям можно подарить игрушки, например баранчиков и кроликов. И, конечно же, сладости. Лучше отдать предпочтение полезным конфетам без сахара или даже фруктовой корзине.

Новинкой среди подарков есть подписка на цветы. Это очень красиво и удобно. Раз в месяц курьер приносит цветы на твой адрес или родных. Так о тебе будет напоминать свежий букет.

Если у тебя небольшая семья, подарком на Пасху может быть пикник на природе, поход в кино, театр или спа салон. Можно весело провести время, если придумать семейную игру или квест по поиску пасхальных яиц. Это будет интересно детям.

Полезными и умеренными в цене являются подарки-сертификаты. Ты можешь выбрать любую активность и подарить ее родным.

Подарки по интересам — возможно кто-то из родных любит спорт? Или, может, играть в настольные игры? Вспомни, что больше всего любят твои родные, и выбери самый крутой подарок.

Ранее мы рассказывали, как будут работать храмы Киева на Пасху.

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