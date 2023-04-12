Ідеї подарунків на Великдень 2023 для всієї родини — тепла та корисна добірка

Великдень — чудовий привід, щоб зібратися великою родиною за одним столом. Якщо ти давно не бачив(-ла) рідних чи хочеш подарувати їм корисні та приємні речі, Вікна підготували для тебе цікаву добірку. Читай, що подарувати на Великдень 2023 — ідеї подарунків рідним та близьким.

Що подарувати на Великдень 2023: ідеї подарунків рідним та близьким

Великдень асоціюється в нас із чистотою, радістю та родинним теплом. Можливо, тобі сподобаються саме такі подарунки? Традиційними в цей день є кошики з продуктами. Ти можеш придбати гарний кошик та покласти туди паски, спечені власноруч, та крашанки.

До речі, раніше ми розповідали, як спекти смачну паску і пофарбувати яйця натуральними способами.

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Окрім кошика, можна подарувати ще один символ Великодня — свічки. Вони не тільки грітимуть рідних, а й нагадуватимуть про тебе та свято. Закарбувати в пам’яті щасливі дні можна й за допомогою фотосесії. Це теж чудовий подарунок для великої родини.

Найцінніші подарунки — зроблені власноруч. Можливо, ти виготовляєш щось дуже красиве і потрібне? Це може бути картина, прикраса, мило, шкарпетки, солодощі тощо. Якщо хочеш, щоб твій подарунок був цікавим і корисним, можна придбати набір з виготовлення чогось вище зі списку.

Гарним та тематичним є великодній декор. Це можуть бути кролики, підставки для яєць, тарілки, підсвічники, скатертини тощо.

Корисними подарунками на Великдень можуть бути форми для пасок, книги з великодніми рецептами або підписка на рецепти, теплі пухнасті капці.

Дітям можна подарувати іграшки, наприклад баранців та кроликів. І, звісно ж, солодощі. Краще віддати перевагу корисним цукеркам без цукру або навіть фруктовій корзині.

Новинкою серед подарунків є підписка на квіти. Це дуже красиво і зручно. Раз на місяць кур’єр приносить квіти на адресу твою або рідних. Так про тебе нагадуватиме свіжий букет.

Якщо ти маєш невелику родину, подарунком на Великдень може бути пікнік на природі, похід у кіно, театр чи спа салон. Можна доволі весело провести час, якщо придумати сімейну гру чи квест з пошуку великодніх яєць. Це буде цікаво дітям.

Корисними та помірними в ціні є подарунки-сертифікати. Ти можеш вибрати будь-яку активність і подарувати її найріднішим.

Подарунки за інтересами — можливо, хтось із рідних любить спорт? Або, може, грати в настільні ігри? Пригадай, що понад усе люблять твої рідні, та вибери найкращий подарунок.

Раніше ми розповідали, як працюватимуть храми Києва на Великдень.

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