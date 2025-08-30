Не только цветы и конфеты! Что подарить учителю на 1 сентября: список идей

1 сентября — особый день для всей сферы образования. Это начало нового учебного года, возвращение в школу, встречи с друзьями и учителями.

Чтобы отметить этот день и выразить свое уважение и благодарность педагогам, многие родители и ученики выбирают подарок для своего учителя, поскольку педагоги играют важную роль в жизни учеников.

Но если ты не хочешь дарить что-то банальное, Вікна-новини подготовили список идей, которые помогут тебе определиться с подарком для учителя на праздник первого звонка.

Что подарить учителю на 1 сентября 2025

аромалампа : с приятным эфирным маслом, которое поможет релаксировать после напряженного дня.

: с приятным эфирным маслом, которое поможет релаксировать после напряженного дня. термочашка : чтобы чай или кофе всегда оставались теплыми во время уроков.

: чтобы чай или кофе всегда оставались теплыми во время уроков. пазлы или настольные игры : это может стать отличным инструментом для класса или просто способом релаксации учителю дома с семьей или друзьями.

: это может стать отличным инструментом для класса или просто способом релаксации учителю дома с семьей или друзьями. набор чая : экзотические сорта чая в элегантной упаковке станут хорошим подарком, особенно осенью, когда холодные вечера уже не за горами.

: экзотические сорта чая в элегантной упаковке станут хорошим подарком, особенно осенью, когда холодные вечера уже не за горами. цветы в горшке: растения – всегда хороший подарок. Особенно если это красивое декоративное деревце, которое будет радовать глаз.

что-то для комфорта в классе : долгое сиденье за ​​столом может сказываться на шее и спине. Можно подарить учителю что-то для разминания мышц, например роллер для тела.

: долгое сиденье за ​​столом может сказываться на шее и спине. Можно подарить учителю что-то для разминания мышц, например роллер для тела. фотосессия : учителю всегда будет приятно получить такой подарок. Это возможность получить красивые фото и посвятить себе время.

: учителю всегда будет приятно получить такой подарок. Это возможность получить красивые фото и посвятить себе время. настольный календарь: с красивыми цитатами или мотивационными словами на каждый день.

с красивыми цитатами или мотивационными словами на каждый день. книги: если ты знаешь вкусы и предпочтения учителя, можешь подарить интересную книгу. Или же если сомневаешься, что подарок понравится — вручи сертификат книжного, тогда педагог уже самостоятельно сможет выбрать книгу.

шоппер : экологичный и стильный аксессуар, который пригодится преподавателю во время походов в магазин.

: экологичный и стильный аксессуар, который пригодится преподавателю во время походов в магазин. планер: он поможет организовать рабочий день и записывать все важные задачи. Такая вещь является незаменимой в арсенале преподавателей и точно не будет валяться на полках и пылиться.

личный дневник: место для собственных мыслей, наблюдений и идей, которые сможет записывать учитель.

место для собственных мыслей, наблюдений и идей, которые сможет записывать учитель. подарочная коробка с эко-продуктами : натуральные вкусности и экологически чистые товары для дома — отличный выбор для преподавателя.

: натуральные вкусности и экологически чистые товары для дома — отличный выбор для преподавателя. электронный сертификат: такой вариант подарка позволяет учителю самому выбрать подарок на свой вкус.

такой вариант подарка позволяет учителю самому выбрать подарок на свой вкус. магниты для доски: оригинальный и полезный подарок, который поможет разнообразить учебный процесс.

оригинальный и полезный подарок, который поможет разнообразить учебный процесс. билеты на культурные мероприятия: подарок в виде двух билетов на какой-то концерт, выставку, посещение театра, кино, может стать отличным отдыхом после рабочей недели.

