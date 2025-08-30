Не лише квіти й цукерки! Що подарувати вчителю на 1 вересня: список ідей

1 вересня — особливий день для всієї освітянської галузі. Це початок нового навчального року, повернення до школи, зустрічі з друзями й вчителями.
Щоб відзначити цей день та висловити свою повагу та вдячність педагогам, багато батьків і учнів обирають подарунок для свого вчителя, оскільки педагоги відіграють важливу роль у житті школярів.
Та якщо ти не хочеш дарувати щось банальне, Вікна-новини підготували список ідей, які допоможуть тобі визначитися з подарунком для вчителя на свято першого дзвоника.
Що подарувати вчителю на 1 вересня 2025
- аромалампа: з приємною ефірною олією, яке допоможе релаксувати після напруженого дня.
- термочашка: щоб чай або кава завжди залишалися теплими під час уроків.
- пазли або настільні ігри: це може стати чудовим інструментом для класу або просто способом релаксації вчителю удома з сім’єю чи друзями.
- набір чаю: екзотичні сорти чаю в елегантному упакуванні стануть хорошим подарунком, а особливо восени, коли холодні вечори вже не за горами.
- квіти у горщику: рослини — завжди хороший подарунок. Особливо якщо це гарне декоративне деревце, яке милуватиме око.
- щось для комфорту у класі: довге сидіння за столом може позначатися на шиї та спині. Можна подарувати вчителю щось для розминання м’язів, наприклад, ролер для тіла.
- фотосесія: вчителю завжди буде приємно отримати такий подарунок. Це можливість отримати красиві фото та присвятити час собі.
- настільний календар: із красивими цитатами або мотиваційними словами на кожний день.
- книги: якщо ти знаєш смаки й вподобання вчителя, можеш подарувати цікаву книгу. Або ж якщо сумніваєшся, що подарунок сподобається — подаруй сертифікат книгарні, тоді педагог вже самостійно зможе обрати книгу.
- шопер: екологічний і стильний аксесуар, який стане викладачеві у пригоді під час походів у магазин.
- планер: він допоможе організувати робочий день і записувати усі важливі завдання. Така річ є незамінною в арсеналі викладачів і точно не буде валятися на полицях та припадати пилом.
- особистий щоденник: місце для власних думок, спостережень та ідей, які зможе записувати учитель.
- подарункова коробка з еко-продуктами: натуральні смаколики та екологічно чисті товари для дому — чудовий вибір для викладача.
- електронний сертифікат: такий варіант подарунка дозволяє вчителю самому вибрати подарунок на свій смак.
- магніти для дошки: оригінальний та корисний подарунок, що допоможе урізноманітнити навчальний процес.
- квитки на культурні заходи: подарунок у вигляді двох квитків на якийсь концерт, виставку, відвідування театру, кіно, може стати чудовим відпочинком після робочого тижня.
