Не лише квіти й цукерки! Що подарувати вчителю на 1 вересня: список ідей

1 вересня — особливий день для всієї освітянської галузі. Це початок нового навчального року, повернення до школи, зустрічі з друзями й вчителями.

Щоб відзначити цей день та висловити свою повагу та вдячність педагогам, багато батьків і учнів обирають подарунок для свого вчителя, оскільки педагоги відіграють важливу роль у житті школярів.

Та якщо ти не хочеш дарувати щось банальне, Вікна-новини підготували список ідей, які допоможуть тобі визначитися з подарунком для вчителя на свято першого дзвоника.

Що подарувати вчителю на 1 вересня 2025

аромалампа: з приємною ефірною олією, яке допоможе релаксувати після напруженого дня.

з приємною ефірною олією, яке допоможе релаксувати після напруженого дня. термочашка: щоб чай або кава завжди залишалися теплими під час уроків.

щоб чай або кава завжди залишалися теплими під час уроків. пазли або настільні ігри: це може стати чудовим інструментом для класу або просто способом релаксації вчителю удома з сім’єю чи друзями.

це може стати чудовим інструментом для класу або просто способом релаксації вчителю удома з сім’єю чи друзями. набір чаю: екзотичні сорти чаю в елегантному упакуванні стануть хорошим подарунком, а особливо восени, коли холодні вечори вже не за горами.

екзотичні сорти чаю в елегантному упакуванні стануть хорошим подарунком, а особливо восени, коли холодні вечори вже не за горами. квіти у горщику : рослини — завжди хороший подарунок. Особливо якщо це гарне декоративне деревце, яке милуватиме око.

: рослини — завжди хороший подарунок. Особливо якщо це гарне декоративне деревце, яке милуватиме око. щось для комфорту у класі : довге сидіння за столом може позначатися на шиї та спині. Можна подарувати вчителю щось для розминання м’язів, наприклад, ролер для тіла.

: довге сидіння за столом може позначатися на шиї та спині. Можна подарувати вчителю щось для розминання м’язів, наприклад, ролер для тіла. фотосесія: вчителю завжди буде приємно отримати такий подарунок. Це можливість отримати красиві фото та присвятити час собі.

настільний календар: із красивими цитатами або мотиваційними словами на кожний день.

із красивими цитатами або мотиваційними словами на кожний день. книги: якщо ти знаєш смаки й вподобання вчителя, можеш подарувати цікаву книгу. Або ж якщо сумніваєшся, що подарунок сподобається — подаруй сертифікат книгарні, тоді педагог вже самостійно зможе обрати книгу.

шопер: екологічний і стильний аксесуар, який стане викладачеві у пригоді під час походів у магазин.

екологічний і стильний аксесуар, який стане викладачеві у пригоді під час походів у магазин. планер: він допоможе організувати робочий день і записувати усі важливі завдання. Така річ є незамінною в арсеналі викладачів і точно не буде валятися на полицях та припадати пилом.

особистий щоденник: місце для власних думок, спостережень та ідей, які зможе записувати учитель.

місце для власних думок, спостережень та ідей, які зможе записувати учитель. подарункова коробка з еко-продуктами: натуральні смаколики та екологічно чисті товари для дому — чудовий вибір для викладача.

натуральні смаколики та екологічно чисті товари для дому — чудовий вибір для викладача. електронний сертифікат: такий варіант подарунка дозволяє вчителю самому вибрати подарунок на свій смак.

такий варіант подарунка дозволяє вчителю самому вибрати подарунок на свій смак. магніти для дошки: оригінальний та корисний подарунок, що допоможе урізноманітнити навчальний процес.

оригінальний та корисний подарунок, що допоможе урізноманітнити навчальний процес. квитки на культурні заходи: подарунок у вигляді двох квитків на якийсь концерт, виставку, відвідування театру, кіно, може стати чудовим відпочинком після робочого тижня.

