День ангела Людмилы по новому и старому календарю — двойная дата с особым смыслом

В давние годы княгиня Людмила заботилась о православной церкви и распространяла христианскую веру, а уже сегодня люди празднуют День ангела святой Людмилы. Читай в материале, когда празднуют именины по новому и старому календарю, а также историю святой.

День ангела Людмилы: когда отмечают

По новому православному календарю, праздник отмечают уже завтра, а именно 16 сентября. Именно в эту дату церковь чествует княгиню Людмилу Чешскую в связи с тем, что она распространяла христианскую веру на территории Чехии.

По старому календарю праздник приходился на 29 сентября, то есть на 13 дней позже.

День ангела Людмилы 2025: значение имени и характер

Имя Людмила происходит из древнеславянского языка и переводится как милая людям или привлекающая людей.

Это имя совершенно отражает черты характера Людмилы. Она окружена многочисленными друзьями, а также ее считают надежным и отзывчивым лицом. Близкие уверены: в трудный момент на нее всегда можно рассчитывать.

Людмила ответственна и старательна, не терпит бездельников и лжецов; обладает острым чувством справедливости и легко признает свои промахи.

Поздравления своими словами с Днем ангела Людмилы

Окна подготовили для тебя несколько поздравлений с этим праздником — не забудь поздравить своих знакомых Людмил прекрасными высказываниями и теплыми строками:

С праздником тебя, Людмила! Пусть каждый день приносит тебе только хорошие эмоции и приятные сюрпризы. Желаю крепкого здоровья, искренней любви близких и успехов во всех стартах!

***

Дорогая Людмила, поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда был рядом, оберегая от всех проблем и устремляя к лучшим целям. Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, радостью и настоящим счастьем!

***

С праздником, Людмила! Желаю тебе радости, крепкого здоровья и море улыбок. Пусть каждый день будет светлым и счастливым!

***

Дорогая Людмила! Твое имя означает “милая людям”, и ты действительно такая. Пусть твоя доброта и обаяние всегда возвращаются к тебе сторицей. С днем ​​ангела!

***

Лучшая Людмила! В день твоего ангела хочу пожелать, чтобы твое сердце всегда было полно любви, а душа гармонии. Пусть каждый день приносит тебе радость и вдохновение!

