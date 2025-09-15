День ангела Людмили за новим та старим календарем — подвійна дата з особливим змістом

У давні роки княгиня Людмила піклувалася про православну церкву та поширювала християнську віру, а вже сьогодні люди святкують День ангела святої Людмили. Читай у матеріалі, коли святкують іменини за новим і старим календарем, а також історію святої.

День ангела Людмили: коли відзначають

За новим православним календарем свято відзначають вже завтра, а саме 16 вересня. Саме у цю дату церква вшановує княгиню Людмилу Чеську у зв’язку з тим, що вона поширювала християнську віру на території Чехії.

За старим календарем свято припадало на 29 вересня, тобто на 13 днів пізніше.

День ангела Людмили 2025: значення імені та характер

Ім’я Людмила походить з давньослов’янської мови та перекладається як мила людям чи та, що приваблює людей.

Це ім’я ідеально відображає риси характеру Людмили. Вона оточена численними друзями, а також її вважають надійною та чуйною особою. Близькі впевнені: у скрутний час на неї завжди можна розраховувати.

Людмила відповідальна й старанна, не терпить ледарів та брехунів; має гостре відчуття справедливості та легко визнає свої промахи.

Привітання своїми словами з Днем ангела Людмили

Вікна підготували для тебе декілька привітань з цим святом — не забудь привітати своїх знайомих Людмил прекрасними висловами та теплими рядками:

Зі святом тебе, Людмило! Нехай щодня приносить тобі лише добрі емоції та приємні сюрпризи. Бажаю міцного здоров’я, щирого кохання близьких та успіхів у всіх стартах!

***

Дорога Людмило, вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігаючи від усіх негараздів і спрямовуючи до найкращих цілей. Нехай твоє життя буде наповнене світлом, радістю та справжнім щастям!

***

Зі святом, Людмило! Бажаю тобі радості, міцного здоров’я та море усмішок. Нехай кожен день буде світлим та щасливим!

***

Дорога Людмило! Твоє ім’я означає “мила людям”, і ти справді така. Нехай твоя доброта та чарівність завжди повертаються до тебе сторицею. З днем ​​ангела!

***

Найкраща Людмило! У день твого ангела хочу побажати, щоб твоє серце завжди було повне любові, а душа гармонії. Нехай щодня приносить тобі радість та натхнення!

