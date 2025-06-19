День фермера в Украине: история и традиции празднования

День фермера в Украине — совсем молодой праздник, который отмечают только четвертый год подряд. Его дату выбрали в честь принятия Закона о фермерстве. Когда отмечают день фермера в Украине и как поздравляют аграриев — читай в материале.

День фермера 2025 в Украине: дата празднования и история праздника

В 2020 году президент Владимир Зеленский ввел традицию поздравлять аграриев. Дата празднования была выбрана 19 июня — день, когда в 2003 году в Украине был принят Закон о фермерстве.

В целом, фермерство в Украине существует давно, однако теперь статус аграриев утвержден законодательно. Это предприниматели в сфере пищевой промышленности, которые приобрели или арендуют землю и ведут на ней свое хозяйство.

Зачастую фермерские участки не слишком велики. Некоторые обходятся силами собственной семьи, некоторые нанимают рабочих.

По данным Кабмина, в Украине сегодня насчитывается более 33 тысяч фермерских хозяйств.

Возрождение фермерства — одна из самых главных задач Украины, а прочные хозяйства — залог роста нашей экономики и уверенного движения в Евросоюз, жизнь и деятельность по его стандартам.

Но вот уже четвертый год подряд аграрии отмечают свой профессиональный праздник во время активной фазы войны. Боевые действия уже нанесли фермерству огромный ущерб. Многие поля до сих пор заминированы, и крестьянам приходится иногда самостоятельно разминировать их и обрабатывать землю под обстрелами.

День фермера в Украине сегодня — это день, когда мы поздравляем с профессиональным праздником людей, которые демонстрируют мужество и силу духа не меньшую, чем наши военные. Фермеры кормят фронт, волонтерят, а некоторые были вынуждены оставить свою землю и пошли защищать ее.

В 2025 году разминировали более 1,5 тысячи гектаров земель

В рамках государственной программы по гуманитарному разминированию сельхозугодий в Украине в этом году удалось очистить от взрывоопасных предметов более 1,5 тысячи гектаров земли. Об этом сообщил директор Центра гуманитарного разминирования Владимир Байда.

Всего с начала 2025 года по государственной программе компенсаций поступило 426 заявок на разминирование, охватывающих более 14 тысяч гектаров сельхозземель. Для сравнения: за предыдущие три года было очищено всего около 3 тысяч гектаров.

В этом году на программу разминирования сельскохозяйственных территорий в Украине было выделено 3 миллиарда долларов. Такая масштабная поддержка позволяет существенно ускорить темпы работ и вернуть к обработке значительные площади пострадавших из-за войны украинских полей.

В день профессионального праздника традиционно чествуют аграриев, вручают им государственные награды и премии. Рабочие пищевой промышленности получают искренние поздравления от коллег, родных и близких.

Но главное поздравление для всех сейчас звучит так: мирного неба над землями Украины! Героям слава!

