День города Донецк в 2025 году: дата праздника и история города

Донецк — город, известный каждому украинцу своей выносливостью и мужеством. И совсем скоро Донецк будет праздновать свою годовщину — читай в материале, когда празднуют День города и как проходят торжества.

День города Донецк: дата и как отмечают праздник

Еще во времена заселения и кратковременного проживания этой территории народом было решено, что День города будет в последнее воскресенье августа. В этом году этот день приходится на 31 августа — не только на последнее воскресенье, но и последний день августа и лета. Также, следует добавить, что в этом году Донецк будет отмечать свое 156-летие.

Что касается празднования: в связи с временной оккупацией, никаких программ праздника или других мероприятий не проводится, поэтому люди собираются в близком кругу и празднуют между собой День города, чтобы напомнить себе о легендарной истории этого города и борьбе за независимость.

История Донецка — промышленного центра Украины

История начинается в 1869 году: тогда британский предприниматель Джон Юз начал строительство металлургического завода и одновременно основал промышленный поселок Юзовка. Именно дата возведения сооружения считается датой создания города Донецк.

Почти через 50 лет поселок получил статус города, а уже в 1932 году стал центром всей Донецкой области.

Следует отметить, что в период 1924-1961 гг. официальное название промышленного центра было Сталино, а области — Сталинская. И уже в апреле 1978 года Донецк достиг отметки в населении более миллиона жителей.

Уже в 2012 году, во времена независимой Украины, именно в Донецке проходил легендарный Евро-2012. Годом ранее в городе построили новую взлетно-посадочную полосу, и первым самолетом, приземлившимся на нее, был Ан-225 Мрия.

Во время российского вторжения аэропорт был закрыт и не функционировал. За эту стратегическую точку велась борьба в течение почти целого года: с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. Именно тех людей, которые защищали этот аэропорт, называют киборгами, ведь выстоять столько времени, не теряя позиции, действительно возможно не всем.

