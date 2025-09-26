День машиностроителя 2025: кого поздравить и как будут отмечать праздник в условиях войны

Осень традиционно ассоциируется с подведением итогов года в промышленности, когда заводы завершают масштабные производственные циклы и готовятся к новому году.

Поэтому именно в это время традиционно отмечают День машиностроителя, о празднике во время войны, его истории и традициях — в материале.

Когда отмечают День машиностроителя 2025

Дату Дня машиностроителя было определено президентским указом от 1993 года, и вот уже более трёх десятилетий праздник традиционно отмечают в последнее воскресенье сентября.

В 2025 году День машиностроителя приходится на 28 сентября.

Этот профессиональный праздник — хорошая возможность поблагодарить всех, кто работает в машиностроительной отрасли. А это не только инженеры и конструкторы, но и техники, операторы станков, слесари, электрики, работники на складах.

Также День машиностроителя отмечают работники предприятий, которые производят оборудование для металлургии, энергетики, оборонной промышленности и транспорта.

Фактически это праздник специалистов, благодаря которым вся техника — от автомобилей и поездов до современных заводов — работает без сбоев.

День машиностроителя 2025 в условиях войны

К сожалению, уже четвертый год большинство заводов машиностроительной сферы находится под прицелом врага, который видит в них свои цели.

Россияне понимают, что именно эти предприятия обеспечивают мощь и бесперебойную деятельность как гражданской инфраструктуры, так и оборонного комплекса страны.

Поэтому работники машиностроения сегодня работают в чрезвычайно сложных условиях. Они продолжают производить продукцию и одновременно заботятся о защите своих объектов — таким образом поддерживая экономику и обороноспособность страны даже во время войны.

Как отмечают День машиностроителя 2025

Никаких больших торжественных мероприятий, концертов и банкетов во время войны не проводят. Просто отмечают лучшие коллективы, вручают почетные грамоты, организуют онлайн-поздравления.

Но несмотря на скромный формат, для работников отрасли праздник является днем гордости за свою профессию, которая помогает стране выстоять в обороне. Днем благодарности за стойкость и профессионализм высшего качества.

Просмотрите календарь государственных праздников в октябре 2025 и узнайте, какие важные даты будем отмечать в этом месяце, и кого стоит поздравить с праздниками.

