Стиль життя Свята

День машинобудівника 2025: кого привітати і як відзначатимуть свято в умовах війни

Ольга Петухова, редакторка сайту 26 Вересня 2025, 12:41 2 хв.
день машинобудівельника
Фото Pixabay

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь