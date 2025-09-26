День машинобудівника 2025: кого привітати і як відзначатимуть свято в умовах війни

Осінь традиційно асоціюється з підбиттям підсумків року в промисловості, коли заводи завершують масштабні виробничі цикли та готуються до нового року.

Тому саме в цю пору традиційно відзначають День машинобудівника, про свято під час війни, його історію та традиції — у матеріалі.

Коли святкують День машинобудівника 2025

Дату Дня машинобудівника було визначено президентським указом від 1993 року, і от вже понад три десятиліття свято традиційно відзначають в останню неділю вересня.

У 2025 році День машинобудівника припадає на 28 вересня.

Це професійне свято — гарна нагода подякувати всім, хто працює у машинобудівній галузі. А це не лише інженери та конструктори, а й техніки, оператори верстатів, слюсарі, електрики, робітники на складах.

Також День машинобудівника святкують робітники підприємств, що виробляють обладнання для металургії, енергетики, оборонної промисловості та транспорту.

Фактично це свято фахівців, завдяки яким уся техніка — від автомобілів і потягів до сучасних заводів — працює без збоїв.

День машинобудівника 2025 в умовах війни

На жаль, вже четвертий рік більшість заводів машинобудівної сфери перебуває під прицілом ворога, який бачить у них свої цілі.

Росіяни розуміють, що саме ці підприємства забезпечують міць та безперебійну діяльність як цивільної інфраструктури, так і оборонного комплексу країни.

Тому працівники машинобудування сьогодні працюють у надзвичайно складних умовах. Вони продовжують виробляти продукцію і водночас дбають про захист своїх об’єктів — таким чином підтримуючи економіку та обороноздатність країни навіть під час війни.

Як відзначають День машинобудівника 2025

Ніяких великих урочистих заходів, концертів і банкетів під час війни не проводять. Просто відзначають кращі колективи, вручають почесні грамоти, організують онлайн-привітання.

Та попри скромний формат, для працівників галузі свято є днем гордості за свою професію, що допомагає країні стояти на обороні. Днем вдячності за стійкість та професіоналізм вищого ґатунку.

Переглянь календар державних свят у жовтні 2025 і дізнайся, які важливі дати відзначатимемо цього місяця, і кого варто привітати зі святами.

