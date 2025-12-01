День прокуратуры в Украине 2025: когда отмечают праздник и какова его история

Сегодня, 1 декабря, в Украине отмечают День работников прокуратуры — профессиональный праздник, посвященный сотрудникам органов прокуратуры, обеспечивающим верховенство закона, защиту прав и свобод граждан.

В 2025 году этот праздник приходится на понедельник и традиционно сопровождается поздравлениями от руководства государства, коллег и общественности — читай в материале об истории основания праздника.

День прокуратуры 2025 года: история праздника

Праздник был введен Указом Президента Украины Леонида Кучмы от 2 ноября 2000 г. № 1190/2000, учитывая значительный вклад прокуратуры в укрепление законности и правопорядка в независимом государстве.

Дата 1 декабря выбрана не случайно: именно в этот день в 1991 году Верховная Рада Украины приняла Закон О прокуратуре, заложивший основу современной системы органов прокуратуры в независимой Украине.

История прокуратуры в Украине уходит корнями времен Киевской Руси, где элементы прокурорского надзора существовали в форме княжеских судов и надзора за соблюдением законов. В советский период прокуратура была частью централизованной системы СССР, а после провозглашения независимости в 1991 году она прошла ряд реформ.

В частности, в 2014–2020 годах прошла масштабная реформа прокуратуры, направленная на повышение независимости, эффективности и борьбы с коррупцией, включая создание Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Сегодня органы прокуратуры играют ключевую роль в обеспечении конституционного строя, представлении интересов государства в суде и надзоре за соблюдением законов.

В этот день традиционно проводятся торжественные мероприятия, награждения лучших работников, а также публичные поздравления. Прокурор Украины и региональные руководители прокуратур часто обращаются с благодарностью за преданность делу, особенно в условиях военного положения, когда прокуроры активно фиксируют военные преступления и защищают права граждан.

Праздник подчеркивает важность прокуратуры как института, стоящего на страже справедливости, и напоминает о необходимости дальнейших реформ для повышения доверия общества.

