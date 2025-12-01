День прокуратури в Україні 2025: коли відзначають свято та яка його історія

Сьогодні, 1 грудня, в Україні відзначають День працівників прокуратури — професійне свято, присвячене співробітникам органів прокуратури, які забезпечують верховенство закону, захист прав і свобод громадян.

У 2025 році це свято припадає на понеділок, і традиційно супроводжується привітаннями від керівництва держави, колег та громадськості — читай у матеріалі про історію заснування свята.

День прокуратури 2025: історія свята

Свято було запроваджене Указом Президента України Леоніда Кучми від 2 листопада 2000 року № 1190/2000, враховуючи значний внесок прокуратури у зміцнення законності та правопорядку в незалежній державі.

Дата 1 грудня обрана не випадково: саме цього дня у 1991 році Верховна Рада України ухвалила Закон Про прокуратуру, який заклав основу сучасної системи органів прокуратури в незалежній Україні.

Історія прокуратури в Україні сягає корінням часів Київської Русі, де елементи прокурорського нагляду існували в формі княжих судів і нагляду за дотриманням законів. У радянський період прокуратура була частиною централізованої системи СРСР, а після проголошення незалежності у 1991 році вона пройшла низку реформ.

Зокрема, у 2014–2020 роках відбулася масштабна реформа прокуратури, спрямована на підвищення незалежності, ефективності та боротьбу з корупцією, включаючи створення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Сьогодні органи прокуратури відіграють ключову роль у забезпеченні конституційного ладу, представленні інтересів держави в суді та нагляді за дотриманням законів.

У цей день традиційно проводяться урочисті заходи, нагородження кращих працівників, а також публічні привітання. Прокурор України та регіональні керівники прокуратур часто звертаються з подякою за відданість справі, особливо в умовах воєнного стану, коли прокурори активно фіксують воєнні злочини та захищають права громадян.

Свято підкреслює важливість прокуратури як інституту, що стоїть на варті справедливості, і нагадує про необхідність подальших реформ для підвищення довіри суспільства.

