Хэллоуин — самый страшный праздник осени! Молодежь и дети любят праздновать День всех святых душ, хотя в Украине Хэллоуин не популярен.

Многие магазины также поддерживают молодежный праздник и украшают свои витрины и помещения в соответствии с тематикой. Как украсить магазин на Хэллоуин 2023, рассказываем тебе дальше.

Как украсить магазин на Хэллоуин

Помещение магазина можно украсить на Хэллоуин очень интересно. Можно использовать наклейки, гирлянды, аппликации, тыквы и другое.

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Даем тебе несколько идей, как украсить витрины и помещения магазина на Хэллоуин, в материале.

Как украсить витрину на Хэллоуин

Для украшения витрины магазина на Хэллоуин можно использовать витражи, наклейки, аппликации, или обмотать манекен бинтом и сделать из него мумию.

Страшно? Заходи внутрь! Как украсить магазин к Хэллоуину / 5 Фотографий

Если витрина большая, укрась её тыквами и тематическими фигурками. Не забудь и о других атрибутах Хэллоуина: летучих мышах, глазах, паутине и пауках.

Как украсить магазин на Хэллоуин: идеи для помещения

Используя бумагу и нити, можно выполнить интересные хэллоуинские гирлянды для украшения магазина. Также не забудь про чучело, скелеты в неожиданных местах, летучих мышей над головами — интересные идеи предлагаем дальше.

Страшно? Заходи внутрь! Как украсить магазин к Хэллоуину / 2 Фотографии

Непременным атрибутом Хэллоуина будет паутина на стенах и потолке! Как сделать паутинку на Хэллоуин самостоятельно, мы рассказывали раньше.

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