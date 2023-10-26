Гелловін — найстрашніше свято осені! Чимало молоді та дітлахів люблять святкувати День всіх святих душ, хоча в Україні Гелловін не є популярним.

Чимало магазинів також підтримують молодіжне свято та прикрашають свої вітрини та приміщення відповідно до тематики. Як прикрасити магазин на Гелловін 2023, розповідаємо тобі далі.

Як прикрасити магазин на Гелловін

Приміщення магазину можна прикрасити на Гелловін дуже цікаво. Можна використати наліпки, гірлянди, аплікації, гарбузи тощо.

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Даємо тобі кілька ідей, як прикрасити вітрини та приміщення магазину на Гелловін, у матеріалі.

Як прикрасити вітрину на Гелловін

Для прикрашання вітрини магазину на Гелловін можна використати вітражі, наліпки, аплікації, або ж обмотати манекен бинтом та зробити з нього мумію.

Страшно? Заходь усередину! Як прикрасити магазин до Гелловіну / 5 Фотографій

Якщо вітрина велика, прикрась її гарбузами та тематичними фігурками. Не забудь й про інші атрибути Гелловіну: кажанів, очі, павутину та павуків.

Як прикрасити магазин на Гелловін: ідеї для приміщення

Використовуючи папір та нитки, можна виконати цікаві гелловінські гірлянди для прикрашення магазину. Також не забудь про опудало, скелети у неочікуваних місцях, кажанів над головами — цікаві ідеї пропонуємо далі.

Страшно? Заходь усередину! Як прикрасити магазин до Гелловіну / 2 Фотографії

Неодмінним атрибутом Гелловіну буде павутина на стінах та стелі! Як зробити павутинку на Гелловін самостійно, ми розповідали раніше.

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