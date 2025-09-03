Какой праздник 3 сентября: этот день в истории и календаре

Осень только началась несколько дней назад, но сентябрь уже дает знать, что он богат на праздники. Читай в материале, что отмечают третьего сентября в Украине и мире.

Какой праздник 3 сентября: что сегодня отмечают

По новоюлианскому календарю верующие Православной церкви Украины чествуют священномученика Анфима, епископа Никомидийского. Также чествуют сегодня мучеников Феофила диакона, Дорофея, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Мардония, Мигдония, Ефримия и мученицу Домну.

Священномученик Анфим проживал в Малой Азии, возглавляя Никомидийскую христианскую общину во время жестоких гонений императора Диоллектиана. Он был известен просветительскими делами и смелостью, а также поддерживал верующих во время набегов.

Но по приказу императора этого же императора он был схвачен и казнен примерно в 303 году нашей эры. В христианстве Анфим выступает символом стойкости.

Что запрещено делать в праздник 3 сентября

Есть определенный перечень действий, которые не следует делать в этот праздник:

Ходить в гости: лучше избегать гостей у себя дома и ходить к кому-нибудь, ведь это может принести неприятности;

Находить и поднимать украшения: на чужие безделушки можно сглазить, что может принести несчастье в твою жизнь;

Слушать чужие советы: ведь они могут привести к негативным последствиям;

Делать новые прически и стрижки: также нельзя использовать шпильки, потому что в древности верили, что они приносят беду.

Какие праздники 3 сентября в мире

Кроме церковного праздника в мире отмечают еще несколько: среди них День небоскреба. Высокие дома стали для нас обыденностью, но именно сегодня международное сообщество решило праздновать день этого архитектурного чуда.

Также сегодня отмечают Всемирный день поиска талантов, в связи с чем человечество более активно пытается найти себя в каком-нибудь деле, которое будет им нравиться.

А в Украине один город празднует День города: Шостке в Сумской области исполняется более 300 лет.

