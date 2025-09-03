Яке свято 3 вересня: цей день в історії та календарі

Осінь лише почалася декілька днів тому, але вересень уже дає знати, що він є багатим на свята. Читай у матеріалі, що відзначають третього вересня в Україні та світі.

Яке свято 3 вересня: що сьогодні відзначають

За новоюліанським календарем віряни Православної церкви України вшановує священномученика Анфіма, єпископа Нікомидійського. Також вшановують сьогодні мучеників Феофіла диякона, Дорофея, Петра, Індіса, Горгонія, Зінона, Мардонія, Мігдонія, Єфримія та мученицю Домну.

Священномученик Анфім проживав у Малій Азії, очолюючи Нікомидійську християнську громаду під час жорстоких гонінь імператора Діолектіана. Він був відомий просвітницькими справами та сміливістю, а також підтримував вірян під час набігів.

Але за наказом імператора цього ж імператора його було схоплено і страчено приблизно 303 року нашої ери. У християнстві Анфім виступає символом стійкості.

Що заборонено робити на свято 3 вересня

Є певний перелік дій, яких не слід робити у це свято:

Ходіння в гості: краще уникати гостей у себе вдома та ходити до когось, адже це може принести неприємності;

Знаходити й підіймати прикраси: на чужі дрібнички може бути наврочено, це може принести нещастя у твоє життя;

Слухати чужі поради: адже вони можуть призвести до негативних наслідків;

Робити нові зачіски та стрижки: також не можна використовувати шпильки, бо у давнину вірили, що вони приносять біду.

Які свята 3 вересня: інші свята у світі

Окрім церковного свята, у світі відзначають ще декілька: серед них День хмарочоса. Високі будинки стали для нас буденністю, але саме сьогодні міжнародна спільнота вирішила святкувати день цього архітектурного дива.

Також сьогодні відзначають Всесвітній день пошуку талантів, у зв’язку з чим людство більш активно намагається віднайти себе у якійсь справі, яка буде їм подобатись.

А в Україні одне місто святкує День міста: Шостці, що знаходиться у Сумській області, виповняється понад 300 років.

Також у вересні відзначають велику кількість професійних свят: читай у матеріалі, які професійні свята у вересні 2025 року відзначають в Україні.

