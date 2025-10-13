Когда День ангела Златы 2025: дать по церковному календарю и душевные слова для поздравлений

Золотая, драгоценная — Злата несет в себе отблеск собственного имени и делится этим светом с другими.

Когда отмечают День ангела Златы по старому и новому церковному календарю и каким характером наделяет имя свою обладательницу — расскажем в материале.

Когда День ангела Златы по церковному календарю

День ангела Златы отмечают:

13 октября по старому стилю или 26 октября по новому стилю;

18 октября по старому стилю или 31 октября по новому стилю.

В эти дни верующие вспоминают святую Злату Мегленскую — одну из самых почитаемых святых Болгарии, Македонии, Сербии и Греции.

Она жила в XVIII веке, происходила из бедной болгарской семьи, имела трех сестер и с детства выделялась чистотой души и внешней красотой.

Девушкой Злата попала в плен к турецкому воину, который пытался принудить её принять ислам. Её били, унижали, но она оставалась непоколебимой в вере.

После мучений девушку казнили, а её тело похоронили односельчане.

В 1912 году, во время сербско-турецкой войны, перед решающей битвой в Скопье сербские воины увидели видение девушки, которое укрепило их дух.

Они узнали в ней Злату, и это стало знаком её заступничества. После этого события её канонизировали.

В дни ангела Златы верующие молятся о здоровье, благополучии и защите от жизненных невзгод женщин и девочек с именем Злата.

Желают, чтобы Бог даровал им внутреннюю силу, мужество и чистоту души, которые были присущи святой.

Какой характер дарит имя Злата

Злата умеет находить красоту во всём вокруг и делать мир немного лучше. Она обладает тонким вкусом и всегда умеет его проявить.

Дом Златы уютный и ухоженный, а её кулинарные способности удивляют даже гурманов. Выглядит она безупречно, ведёт себя естественно, с внутренним шармом.

Коммуникабельность и доброжелательность делают Злату желанной в любой компании, но обычно она выбирает спокойные встречи — в кругу близких друзей, без шумных вечеринок и толпы.

К выбору своего будущего партнера Злата подходит серьёзно. Она редко влюбляется легкомысленно: обычно её сердце принадлежит только одному мужчине и навсегда.

Брак со Златой обычно оказывается крепким и долговечным. В отношениях с мужем она ценит взаимопонимание, поддержку и преданность.

Поздравления с Днем ангела Златы в СМС

Злата, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твоя жизнь будет такой же яркой, как твоё имя, пусть сердце сияет от радости, а рядом будут только искренние и верные друзья.

***

С Днем ангела, Злата! Желаю, чтобы каждый день приносил тебе маленькие чудеса, а душа всегда была наполнена светом, теплом и вдохновением. Ты достойна всего самого лучшего!

***

Злата, с праздником тебя! Пусть твои мечты сбываются, сердце радуется счастью, а жизнь будет наполнена любовью, гармонией и тёплыми моментами. Ты — настоящее золото!

