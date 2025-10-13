Коли День ангела Злати 2025: дати за церковним календарем та душевні слова для привітань

Золота, дорогоцінна — Злата несе в собі відблиск власного імені, і ділиться цим світлом з іншими.

Коли відзначають День ангела Злати за старим та новим церковним календарем і яким характером обдаровує ім’я свою власницю — розкажемо у матеріалі.

Коли День ангела Злати за церковним календарем

День ангела Злати відзначають:

13 жовтня за старим стилем або 26 жовтня за новим стилем;

18 жовтня за старим стилем або 31 жовтня за новим стилем.

У ці дні віряни згадують святу Злату Мегленську — одну з найшанованіших святих Болгарії, Македонії, Сербії та Греції.

Вона жила у 18 столітті, походила з бідної болгарської родини, мала трьох сестер і з дитинства вирізнялася чистотою душі та зовнішньою красою.

Дівчиною Злата потрапила в полон до турецького воїна, який примушував її прийняти іслам. Її били, принижували, але вона залишалася непохитною у вірі.

Після катувань дівчину стратили, а її тіло поховали односельці.

У 1912 році, під час сербсько-турецької війни, перед вирішальною битвою в Скоп’є сербські воїни побачили видіння дівчини, яке зміцнило їхній дух.

Вони впізнали в ній Злату, і це стало знаком її заступництва. Після цієї події її канонізували.

В дні ангела Злати віряни моляться про здоров’я, добробут та захист від життєвих негараздів жінок та дівчаток, на ім’я Злата.

Бажають, щоб бог дарував їм внутрішню силу, відвагу та чистоту душі, які були притаманні святій.

Який характер дарує ім’я Злата

Злата вміє знаходити красу у всьому навколо і робити світ трішки кращим. Вона має тонкий смак і завжди вміє його проявити.

Будинок Злати затишний і доглянутий, а її кулінарні здібності дивують навіть гурманів. Виглядає вона бездоганно, поводиться природно, з внутрішнім шармом.

Комунікабельність і доброзичливість роблять Злату бажаною у будь-якій компанії, але зазвичай вона обирає спокійні зустрічі — у колі близьких друзів, без гучних вечірок і натовпу.

До вибору свого майбутнього партнера Злата підходить серйозно. Вона рідко закохується легковажно: зазвичай її серце належить лише одному чоловіку і назавжди.

Брак зі Златою зазвичай виявляється міцним і довговічним. У стосунках із чоловіком вона цінує взаєморозуміння, підтримку і відданість.

Привітання з Днем ангела Злати в смс

Злато, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твоє життя буде таке ж яскраве, як твоє ім’я, нехай серце сяє від радості, а поруч будуть лише щирі та вірні друзі.

***

З Днем ангела, Злато! Бажаю, щоб кожен день приносив тобі маленькі дива, а душа завжди була наповнена світлом, теплом і натхненням. Ти гідна усього самого найкращого!

***

Злато, зі святом тебе! Нехай твої мрії здійснюються, серце радіє щастю, а життя буде сповнене любові, гармонії та теплих моментів. Ти — справжнє золото!

А ще поцікався, які привітання з Днем ангела у картинках, прозі та віршах можна відправити тому, кого любиш та цінуєш.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!