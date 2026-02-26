Когда заканчивается Великий пост 2026: до какого дня нужно поститься

В 2026 году завершение Великого поста — важнейшего периода духовного и физического сдерживания — приходится на середину апреля. Поскольку даты Пасхи в этом году не совпадают, сроки завершения говения также будут разными.

Для тех, кто придерживается традиций, это время наиболее ответственно, ведь оно включает Страстную седмицу — период строжайших ограничений перед великим праздником Воскресения Христова.

Когда заканчивается Великий пост в 2026 по разным календарям

Для католиков, празднующих Пасху 5 апреля, Великий пост, начавшийся в конце февраля, официально завершается в субботу, 4 апреля. Это 48-й день поста, предшествующий ночному праздничному богослужению.

Для украинских верующих (ПЦУ и УГКЦ), которые будут отмечать Пасху 12 апреля, дата которой определена по старому стилю, календарь несколько иной. В этом случае Великий пост начнется только 2 марта, а его последний день станет суббота, 11 апреля. Именно с наступлением воскресенья заканчиваются все пищевые и духовные запреты, и верующие переходят к разгованию.

Независимо от календаря, финальная неделя поста является самой тяжелой. Он посвящен упоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа. В этот период ограничения в пище достигают своего максимума:

Великий четверг: традиционный день очистки и приготовления дома.

Страстная пятница: самый скорбный день года, когда многие вообще отказываются от еды до момента вынесения Плащаницы в храмах.

Великая суббота: день тишины и ожидание чуда Воскресения. В настоящее время завершаются все приготовления праздничных корзин.

Следует не забывать, что окончание поста – это не сигнал к чрезмерному употреблению тяжелой пищи. Организму, который более шести недель находился на растительном рационе, нужно время для адаптации. Во время разговора на Пасху следует начинать с небольших порций традиционных блюд – куличи и яиц, постепенно добавляя в рацион мясо.

Завершение поста — это не только об изменении меню, но и о внутренней готовности к празднику. В последние дни апреля важно посвятить время добрым делам, прощению и внутренней тишине.

