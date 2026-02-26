Коли закінчується Великий піст 2026: до якого дня треба поститись

У 2026 році завершення Великого посту — найважливішого періоду духовного та фізичного стримування — припадає на середину квітня. Оскільки дати Великодня цього року не збігаються, терміни завершення говіння також будуть різними.

Для тих, хто дотримується традицій, цей час є найбільш відповідальним, адже він включає Страсну седмицю — період найсуворіших обмежень перед великим святом Воскресіння Христового.

Коли закінчується Великий піст у 2026 за різними календарями

Для католиків, які святкують Великдень 5 квітня, Великий піст, що розпочався наприкінці лютого, офіційно завершується в суботу, 4 квітня. Це 48-й день посту, який передує нічному святковому богослужінню.

Для українських вірян (ПЦУ та УГКЦ), які відзначатимуть Великдень 12 квітня, дата якого визначена за старим стилем, календар дещо інший. У цьому випадку Великий піст розпочнеться лише 2 березня, а його останнім днем стане субота, 11 квітня. Саме з настанням неділі закінчуються всі харчові та духовні заборони, і віряни переходять до розговіння.

Незалежно від календаря, фінальний тиждень посту є найважчим. Він присвячений згадкам про останні дні земного життя Ісуса Христа. У цей період обмеження в їжі досягають свого максимуму:

Великий четвер: традиційний день очищення та приготування оселі.

Страсна п’ятниця: найскорботніший день року, коли багато хто взагалі відмовляється від їжі до моменту винесення Плащаниці в храмах.

Велика субота: день тиші та очікування дива Воскресіння. В цей час завершуються всі приготування святкових кошиків.

Варто не забувати, що закінчення посту — це не сигнал до надмірного вживання важкої їжі. Організму, який понад шість тижнів перебував на рослинному раціоні, потрібен час для адаптації. Під час розговіння на Великдень варто починати з невеликих порцій традиційних страв — паски та яєць, поступово додаючи до раціону м’ясо.

Завершення посту — це не лише про зміну меню, а насамперед про внутрішню готовність до свята. У ці останні дні квітня важливо присвятити час добрим справам, прощенню та внутрішній тиші.

Раніше ми писали про розклад харчування на Великий піст 2026 за церковним статутом — читай в матеріалі, в який день тижня можна і не можна їсти ту чи іншу їжу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!