Конкурсы на Хэллоуин для взрослых: перечень игр, которые точно нужно попробовать

Хэллоуин — это не только детский праздник с конфетами и костюмами, но и отличный повод для взрослых устроить жуткую вечеринку с элементами ужаса, юмора и креатива.

Если ты планируешь празднование в кругу друзей или коллег, добавь в план праздника конкурсы и игры, которые объединят страх, смех и командный дух. Читай в материале какие есть конкурсы на Хэллоуин для взрослых.

Конкурсы для взрослых на Хэллоуин: список лучших идей

Мы собрали подборку идей, которые легко организовать дома или на корпоративе: от ужасных розыгрышей до веселых эстафет. Для большинства понадобятся простые реквизиты, такие как тыквы, туалетная бумага или коробки, а главное хорошее настроение и тематические костюмы. Вот топ-идей, вдохновленных популярными рекомендациями, чтобы ваша вечеринка стала незабываемой:

Что в коробке?

Эта игра идеально подходит для создания атмосферы ужаса. Необходимо подготовить несколько коробок с отверстиями для рук, наполненных страшными предметами: спагетти как кишки, очищенные виноградины как глаза или резиновые перчатки с водой как оторванные конечности. Участники вслепую трогают содержимое и угадывают, что это. Поскольку этот конкурс для взрослых, можно добавить алкогольный твист: кто ошибается, выпивает шот.

Тыквенный боулинг

Следует заменить кегли на тыквы или пластиковые бутылки, а мяч — на небольшую тыкву. Участники катят тыкву по полу, пытаясь сбить как можно больше кеглей. Для большей атмосферы можно играть в полумраке с фосфоресцентными красками.

Мумия

Команды сворачивают одного участника в мумию с помощью туалетной бумаги. В конце победит та команда, которая смотала мумию быстрее всего, а та в свою очередь окажется самой прочной. Также к этому интересному конкурсу на Хэллоуин можно добавить временной лимит, чтобы не растягивать игру.

Целуй, женись, убей!

Участники вытаскивают карточки с именами монстров или знаменитостей в костюмах и решают: поцеловать, жениться или убить. Для взрослых можно добавить алкогольные версии этой игры — например, за постоянные убийства участник должен выпивать по шоту.

Эти конкурсы можно комбинировать, адаптировать под количество гостей и уровень страха. Помни о безопасности: при создании конкурсов все убедитесь, что всем комфортно. Хэллоуин — это о веселье, так что пусть ваша совместная вечеринка станет легендарной!

