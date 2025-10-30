Конкурси на Хелловін для дорослих: перелік ігор, які точно треба спробувати

Хелловін — це не лише дитяче свято з цукерками та костюмами, а й чудова нагода для дорослих влаштувати моторошну вечірку з елементами жаху, гумору та креативу.

Якщо ти плануєш святкування в колі друзів чи колег, додай до плану свята конкурси та ігри, які поєднають страх, сміх і командний дух. Читай у матеріалі які є конкурси на Хелловін для дорослих.

Конкурси для дорослих на Хелловін: перелік найкращих ідей

Ми зібрали добірку ідей, які легко організувати вдома чи на корпоративі: від жахливих розіграшів до веселих естафет. Для більшості знадобляться прості реквізити, такі як гарбузи, туалетний папір чи коробки, а головне — гарний настрій і тематичні костюми. Ось топ-ідей, натхненних популярними рекомендаціями, щоб ваша вечірка стала незабутньою:

Що у коробці?

Ця гра ідеально підходить для створення атмосфери жаху. Необхідно підготувати кілька коробок з отворами для рук, наповнених страшними предметами: спагеті як кишки, очищені виноградини як очі чи гумові рукавички з водою як відірвані кінцівки. Учасники наосліп торкаються вмісту і вгадують, що це. Оскільки цей конкурс для дорослих, то можна додати алкогольний твіст: хто помиляється, випиває шот.

Гарбузовий боулінг

Слід замінити кеглі на гарбузи або пластикові пляшки, а м’яч — на невеликий гарбуз. Учасники котять гарбуз по підлозі, намагаючись збити якомога більше кеглів. Для більшої атмосфери можна грати в напівтемряві з фосфоресцентними фарбами.

Мумія

Команди згортають одного учасника в мумію за допомогою туалетного паперу. В кінці перемагає та команда, яка змотала мумію найшвидше, а та в свою чергу виявиться найміцнішою. Також до цього цікавого конкурсу на Хелловін можна додати часовий ліміт, аби не розтягувати гру.

Цілуй, одружись, вбий!

Учасники витягають картки з іменами монстрів чи знаменитостей у костюмах і вирішують: поцілувати, одружитися чи вбити. Для дорослих можна додати алкогольні версії цієї гри — наприклад, за постійні вбивства учасник мусить випивати по шоту.

Ці конкурси можна комбінувати, адаптувати під кількість гостей і рівень страху. Пам’ятай про безпеку: при створенні конкурсів всі переконайтеся, що всім комфортно. Хелловін — це про веселощі, тож нехай ваша спільна вечірка стане легендарною!

Раніше ми писали, як зробити гарбуз на Хелловін 2025 — читай у матеріалі простий спосіб навіть для тих, хто його жодного разу не робив.

