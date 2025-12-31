Краткие пожелания на Новый год 2026: удачный фразы, которые порадуют близких

В новогодней суматохе мы иногда забываем поздравить друзей, коллег или знакомых. Тогда нам скоро нужно отправить хотя бы короткое сообщение с поздравлениями. Тогда пригодятся короткие пожелания на Новый год 2026.

В материале ты найдешь лаконичные поздравления с Новым годом, которые можно отправить в СМС.

Пусть они пригодятся тебе, но лучше не забывай поздравить своих знакомых. Это мелочь, которая сделает приятно и улучшит отношения.

Краткие пожелания на Новый год 2026

Пусть этот год принесет тебе множество радостных моментов и исполнение мечтаний!

С Новым годом! Желаю новых свершений, смелых мечтаний и большой удачи!

Пусть каждый день будет как праздничный подарок, полный радости и тепла!

Желаю, чтобы в Новом году исполнились все твои самые заветные желания!

С новым началом! Пусть этот год будет полон счастья и гармонии.

Новый год — новые возможности! Желаю, чтобы каждый шанс стал для тебя большим достижением!

Пусть в Новом году каждый день будет ярким, а ночь — спокойной!

Желаю здоровья, удачи и безграничной радости в любой момент нового года!

Пусть Новый год принесет тебе теплоту и доброту, а родные — поддержку и любовь!

Поздравляю с Новым годом! Пусть все невзгоды останутся позади, а впереди будут только яркие дни!

Желаю, чтобы этот год был твоим годом удачи, любви и гармонии!

Пусть этот год станет твоим временем больших достижений и новых свершений!

С Новым годом! Желаю безграничной радости, здоровья и незабываемых моментов!

Пусть этот год принесет теплоту в сердце и исполнение всех твоих мечтаний!

Поздравляю с отличным началом года! Желаю, чтобы этот год был ярким и полным сюрпризов!

Пусть в Новом году будет больше смеха, чем слез, а удачи больше, чем когда-либо!

Желаю в Новом году всегда быть на шаг впереди своих мечтаний!

С Новым годом! Пусть этот год принесет больше радости, чем любой другой!

Пусть твои стремления сбудутся, а жизнь будет полна замечательных моментов!

Пусть этот год откроет тебе новые горизонты и принесет только счастье!

