Краткие пожелания на Новый год 2026: удачный фразы, которые порадуют близких

В новогодней суматохе мы иногда забываем поздравить друзей, коллег или знакомых. Тогда нам скоро нужно отправить хотя бы короткое сообщение с поздравлениями. Тогда пригодятся короткие пожелания на Новый год 2026.
В материале ты найдешь лаконичные поздравления с Новым годом, которые можно отправить в СМС.
Пусть они пригодятся тебе, но лучше не забывай поздравить своих знакомых. Это мелочь, которая сделает приятно и улучшит отношения.
Краткие пожелания на Новый год 2026
- Пусть этот год принесет тебе множество радостных моментов и исполнение мечтаний!
- С Новым годом! Желаю новых свершений, смелых мечтаний и большой удачи!
- Пусть каждый день будет как праздничный подарок, полный радости и тепла!
- Желаю, чтобы в Новом году исполнились все твои самые заветные желания!
- С новым началом! Пусть этот год будет полон счастья и гармонии.
- Новый год — новые возможности! Желаю, чтобы каждый шанс стал для тебя большим достижением!
- Пусть в Новом году каждый день будет ярким, а ночь — спокойной!
- Желаю здоровья, удачи и безграничной радости в любой момент нового года!
- Пусть Новый год принесет тебе теплоту и доброту, а родные — поддержку и любовь!
- Поздравляю с Новым годом! Пусть все невзгоды останутся позади, а впереди будут только яркие дни!
- Желаю, чтобы этот год был твоим годом удачи, любви и гармонии!
- Пусть этот год станет твоим временем больших достижений и новых свершений!
- С Новым годом! Желаю безграничной радости, здоровья и незабываемых моментов!
- Пусть этот год принесет теплоту в сердце и исполнение всех твоих мечтаний!
- Поздравляю с отличным началом года! Желаю, чтобы этот год был ярким и полным сюрпризов!
- Пусть в Новом году будет больше смеха, чем слез, а удачи больше, чем когда-либо!
- Желаю в Новом году всегда быть на шаг впереди своих мечтаний!
- С Новым годом! Пусть этот год принесет больше радости, чем любой другой!
- Пусть твои стремления сбудутся, а жизнь будет полна замечательных моментов!
- Пусть этот год откроет тебе новые горизонты и принесет только счастье!
